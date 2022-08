Doppelpacker Bretis festigt für Feldkirchen die Tabellenführung!

Details Samstag, 27. August 2022 19:43

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Feldkirchen mit 2:1 gegen Landskron gewann. Damit erhielt der Aufsteiger seine erste Niederlage. In Summe geht der Sieg in Ordnung, das Spiel hätte aber durchaus in die andere Richtung laufen können...

Ein schönes Tor entschädigt viel Leerlauf

200 Zuschauer sahen einmal nicht besonders viel, beide Teams fielen mehr durch Unzulänglichkeiten als mit zusammenhängenden Aktionen auf. Das änderte sich, als Kevin Bretis in der 38. Minute mit einem schönen Heber aus über 20 Metern das 1:0 für Feldkirchen markierte. Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Landskron hat es nach dem Ausgleich in der Hand, das Spiel zu drehen

Die Gäste kamen stärker aus der Kabine, Markus Ulbing war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Tabellenprimus unterbrachte. Nach einer gelungenen Spielverlagerung schlenzt er den Ball nahe des 16er-Ecks nicht besonders scharf, aber sehr genau in die lange Ecke, Dario Pick ist geschlagen, es hätte aber gleich noch dicker kommen können, Alexander Clementschitsch vergab nach dem Ausgleich völlig frei stehend aus fünf Metern Entfernung. Diesen Warnschuss verstand die Elf von stefan Pusterhofer und startete einen Sturmlauf auf das Landskron-Tor. SV M&R Feldkirchen ging durch den zweiten Treffer von Bretis in Führung. Er ließ Alen Brandic in einer 1 vs 1 - Situation keine Chance. Am Schluss schlug der SV Feldkirchen Landskron mit 2:1. Bretis traf im Finish noch die Innenstange.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): „Lange war es kein gutes Spiel, in der zweiten Halbzeit hatten wir beim Stand von 1:1 auch Glück. In Summe war der Sieg aber verdient, wir hatten mehr Chancen.“

Beim SV M&R Feldkirchen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sechs Gegentoren stellt der SV Feldkirchen die beste Defensive der Kärntner Liga. Feldkirchen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV M&R Feldkirchen fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht SC Landskron momentan im Mittelfeld der Tabelle. Nur einmal gaben sich die Gäste bisher geschlagen.

Am kommenden Freitag trifft Feldkirchen auf den SV St. Jakob im Rosental, Landskron spielt tags darauf gegen den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – SC Landskron, 2:1 (1:0)

61 Kevin Alfons Bretis 2:1

52 Markus Ulbing 1:1

38 Kevin Alfons Bretis 1:0