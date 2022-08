Austria Klagenfurt Amat. dank Nsandi voll im Geschäft

Details Samstag, 27. August 2022 20:08

Am Samstag trafen Austria Klagenfurt Amat. und St. Andrä/WAC Juniors 1c aufeinander. Das „kleine Derby“ der Zweit- bzw. Drittvertretungen der Kärntner Bundesligisten entschied SK Austria Klagenfurt Amateure mit 4:2 für sich.

Die Austria läuft einem Rückstand nach

Die erste Hälfte spiegelte bei der Austria gut die bisherige Saison wider: Nach vorn hin ist der Aufsteiger brandgefährlich, hinten schleichen sich aber immer wieder Fehler ein. So sah Torhüter Liu beim 1:0 der Gäste in der 13. Minute nicht besonders gut aus. Danach ging es ausgeglichen weiter, ehe Mersei Nsandi sich den Ball zur Brust nimmt und die Kugel wunderbar volley versenkt (27.). Aber nochmals waren die WAC-Fohlen an der Reihe, Manuel Tialler traf zum 2:1 (35.). Zur Pause behielt SG St. Andrä/WAC Juniors 1c die Nase knapp vorn.

Ein überragender Nsandi dreht das Spiel

Austria Klagenfurt fiel nach dem überragenden Start in ein kleines Tief, nun drohte die dritte Niederlage in Serie. Etwas, was Nsandi zu verhindern wusste. Mit einem schnellen Doppelpack (56./60.) zum 3:2 schockte Nsandi die Lavanttaler und drehte das Spiel zugunsten der Violetten. Beim Ausgleich tanzt er die Jungwölfe aus. Austria Klagenfurt Amat. baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Maximilian Gollner beförderte den Ball in der 63. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Heimteams auf 4:2. Allerdings war er bei der Aktion stark unter Druck von Josip Pejic. Die Aktion fädelte wiederum Nsandi ein, der alles überragende Akteur an diesem Nachmittag in Brückl. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Emanuel Johann Kulterer feierte SK Austria Klagenfurt Amateure einen dreifachen Punktgewinn gegen St. Andrä/WAC Juniors 1c.



Stimme zum Spiel



Wolfgang Schellenberg (Koordinator Austria Klagenfurt): „Verdienter Sieg, wobei wir uns das Leben mit zwei vermeidbaren Gegentreffern selbst schwer machten und so wieder einem Rückstand nachlaufen mussten.“



Statistiken

Offensiv sticht Austria Klagenfurt Amat. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von SK Austria Klagenfurt Amateure sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte Austria Klagenfurt Amat. lediglich zwei Niederlagen ein. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SK Austria Klagenfurt Amateure noch Luft nach oben.

21 Gegentreffer hat SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Kärntner Liga. SG St. Andrä/WAC Juniors 1c musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Andrä/WAC Juniors 1c insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Austria Klagenfurt Amat. setzte sich mit diesem Sieg von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c ab und nimmt nun mit 13 Punkten den zweiten Rang ein, während SG St. Andrä/WAC Juniors 1c weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SK Austria Klagenfurt Amateure auf den ASKÖ Gmünd, St. Andrä/WAC Juniors 1c spielt tags zuvor gegen den KAC 1909.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 4:2 (1:2)

63 Eigentor durch Maximilian Gollner 4:2

60 Mersei Dieu Nsandi 3:2

56 Mersei Dieu Nsandi 2:2

35 Manuel Tialler 1:2

27 Mersei Dieu Nsandi 1:1

13 Mario Mueller 0:1