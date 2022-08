In der zweiten Hälfte nützte ATUS Ferlach die Chancen

Details Sonntag, 28. August 2022 11:27

SV Kraig steckte gegen den ATUS Ferlach eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Nach den ersten 45 Minuten stand es noch torlos, im zweiten Durchgang zogen die Büchsenmacher unaufhaltsam davon.

Ferlach lässt einmal mehr die Chancen liegen

Die ersten 45 Minuten sind schnell erzählt, Ferlach klar die bessere Truppe, die sich zahlreiche Chancen herausspielte, Kraig war nur einmal mit einem Freistoß nahe dem Strafraum gefährlich. Stephan Bürgler traf die Stange, Kraig-Keeper Michael Kohlweiss blieb zweimal im eins gegen eins (Hannes Schwarz, Lukas Jaklitsch) der Sieger. Weitere Chancen fanden nicht den Weg auf das Tor. Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und den SV Hirter Kraig folgerichtig ohne Torerfolg in die Kabinen.

Vier Tore in 17 Minuten

Was Ferlach in der ersten Halbzeit verabsäumte, wurde in der zweiten mehr als nur kompensiert. In der 56. Minute traf der ATUS Ferlach zum ersten Mal ins Schwarze. Stephan Bürgler übernahm einen aufspringenden Ball hinter die Abwehr von Petar Maric direkt. Für das 2:0 von Ferlach zeichnete Hannes Marcel Schwarz per Kopf verantwortlich (63.). Danach wechselte Trainer Mario Verdel und der Doppeltausch machte sich schnell bezahlt, weil durch eine Koproduktion von Dominik Mak und Schütze Tobias Schaflechner in der 70. Spielminute die endgültige Entscheidung fiel. Dominik Mak erhielt noch „sein“ Tor, baute den Vorsprung des ATUS Ferlach in der 73. Minute aus. SV Kraig kam kurz vor dem Ende durch Sebastian Hertelt zum Ehrentreffer (87.). Am Ende verbuchte Ferlach gegen die Gäste einen Sieg.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer ATUS Ferlach): „Wir litten bislang an unserer Chancenverwertung. Endlich gab es mal eine Halbzeit, in der wir die Chancen nutzen konnten!“

Statistik

Der ATUS Ferlach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn, stieg aber um vier Plätze. Ferlach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Schlappe behält der SV Hirter Kraig den neunten Tabellenplatz bei. Der Angriff ist bei SV Kraig die Problemzone. Nur acht Treffer erzielte der SV Hirter Kraig bislang. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SV Kraig noch Luft nach oben.

Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ATUS Ferlach bei. In dieser Saison sammelte SV Kraig bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Ferlach zum FC Hand in Hand Werker Lendorf, zeitgleich empfängt der SV Hirter Kraig den VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SV Hirter Kraig, 4:1 (0:0)

87 Sebastian Hertelt 4:1

73 Dominik Mak 4:0

70 Tobias Alexander Schaflechner 3:0

63 Hannes Marcel Schwarz 2:0

56 Stephan Buergler 1:0