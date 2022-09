Aufholjagd von Maria Saal blieb unbelohnt

Details Sonntag, 04. September 2022 10:46

Der SK Maria Saal und der ASCO ATSV Wolfsberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Gäste führten bereits mit 4:1 und 5:2, mussten am Ende aber noch um den Sieg zittern.



Wolfsberger Dominanz in der ersten Hälfte

Die erste Halbzeit stand klar im Zeichen der Lavanttaler Gäste. Die Elf von Harald Tatschl ließ den Ball gut zirkulieren und fand stets den richtigen Zeitpunkt, gefährliche Bälle hinter die Abwehr der Domkicker zu spielen. Daraus resultierte auch die frühe Führung von Bastian Rupp (7.), der im Einzelduell gegen Torhüter Manuel Jachs siegreich blieb Bereits in der zwölften Minute erhöhte Marcel Maximilian Stoni den Vorsprung des ATSV Wolfsberg.



Dieser Treffer wurde von Thomas Pirker rasch beantwortet (15.). Maria Saal konnte sich aber nicht lange am Anschlusstreffer erfreuen, bereits in der 22. Minute stand Daniel Schrammel parat, stellte den alten 1-Tore-Vorsprung wieder her. In dieser Phase gab es für die blendend aufgelegten Wolfsberger weitere Chancen, letztlich war es „nur“ Marcel Stoni, der per Foulelfer den 4:1 Pausenstand aus Gästesicht sicherstellte.

ATSV Wolfsberg lässt nach und bangt um die Früchte der Arbeit.

Von den rund 200 Zuschauern gaben die wenigsten der Heimelf eine Chance, auch wenn Daniel Wernig direkt nach der Pause per Freistoß den Ball zum 2:4 für Maria Saal über die Linie beförderte (46.). Denis Besirevic vollendete nach gelungenem Umschaltspiel zum siebten Tagestreffer in der 56. Spielminute. Er brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken. Wieder rissen die Heimischen drei Tore Rückstand auf. Dennoch witterte Maria Saal Morgenluft, als Marco Paul Pirker in der 58. Minute auf 3:5 verkürzte. Mit dem 4:5 gelang Wernig ein Doppelpack, diesmal traf er vom Elferpunkt und es waren noch mehr als 15 Minuten zu spielen. Maria Saal warf alles nach vor, kam noch zu einer großen Ausgleichschance – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (75.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es Maria Saal nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Stimme zum Spiel

Harald Tatschl (Trainer ATSV Wolfsberg): „Nach der Dominanz und dem Vorsprung noch zittern müssen, dass darf einfach nicht passieren. Wir hörten nach dem 5:2 auf zu spielen.“

Statistik

Bei den Gastgebern präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Der SK Maria Saal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ATSV Wolfsberg im Klassement nach vorn und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die Defensive von Wolfsberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 17-mal war dies der Fall. Der ASCO ATSV Wolfsberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt der SK Maria Saal beim ASKÖ Köttmannsdorf an, während der ATSV Wolfsberg zwei Tage zuvor die SVG Bleiburg empfängt.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – ASCO ATSV Wolfsberg, 4:5 (1:4)

75 Daniel Wernig 4:5

58 Marco Paul Pirker 3:5

56 Denis Besirevic 2:5

46 Daniel Wernig 2:4

31 Marcel Maximilian Stoni 1:4

22 Daniel Schrammel 1:3

15 Thomas Pirker 1:2

12 Marcel Maximilian Stoni 0:2

7 Bastian Rupp 0:1