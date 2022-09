Gmünd nimmt Nsandi aus dem Spiel!

Details Sonntag, 04. September 2022 12:13

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Gmünd mit 1:0 gegen Austria Klagenfurt Amat. für sich entschied. Gmünd-Trainer Rudolf Schönherr dachte sich dabei für die spielerisch so starken Violetten eine besondere Taktik aus- die funktionierte.

Gmünd steht entweder ganz hoch oder ganz tief

Gmünd wusste, dass es nicht mit der Austria in spielerischer Hinsicht mithalten kann. Daher wies Trainer Rudolf Schönherr seine Mannen an, dem Gegner das Mittelfeld zu überlassen. Gmünd stand entweder sehr tief, oder um dann in Wellen den Gegner überraschend anzupressen. Der in dieser Saison teilweise überragend agierende Mersei Nsandi bekam über das Spiel nach alter Schule einen Manndecker zugeteilt und wurde bei Ballannahme sofort gedoppelt. Der Austria und Nsandi behagte das sichtlich gar nicht.

Vor 150 Zuschauern markierte die Heimmannschaft aus einem dieser Pressings heraus das 1:0 (20.). Daniel Vasiljevic flankt nach Balleroberung auf Marcel Schönherr, der Trainersohn bezwang Austria-Keeper Liu per Kopf! Schönherr msutte übrigens noch vor der Pause ausgewechselt werden, es blieb beim 1:0.

Keine Veränderungen nach der Pause

Mit dem Vorsprung im Rücken legte es Gmünd nochmals eine Spur defensiver an, die Austria fand trotz zahlreicher Wechsel und Versuche kein Mittel, um den Abwehrriegel auszuhebeln. Die Oberkärntner blieben mit hoher Disziplin ihren Spielplan bis zur 90. Minute treu und ließen den Klagenfurtern keine Räume. Der Lohn: Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Gmünd der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Stimme zum Spiel

Rudolf Schönherr (Trainer Gmünd): "Aus der RLM kenne ich derartige Gegner mit vielen Akademiespielern, die den Ball schnell laufen lassen können. Lässt man sie gewähren, schaut man rasch deppert aus. Bei Nsandi gelang es uns, dass er bei Ballannahme meistens mit dem rücken zum Tor stand.."

Statistiken

Der ASKÖ Gmünd findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Insbesondere an vorderster Front kommt der ASKÖ Gmünd nicht zur Entfaltung, sodass nur acht erzielte Treffer auf das Konto von Gmünd gehen. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Gmünd bei. Der ASKÖ Gmünd ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von SK Austria Klagenfurt Amateure und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatten die Austria Klagenfurt Amat. kaum etwas zu melden und gingen (zumeist) leer aus.

Gmünd tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim KAC 1909 an. Einen Tag später empfängt SK Austria Klagenfurt Amateure den SV M&R Feldkirchen.

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – SK Austria Klagenfurt Amateure, 1:0 (1:0)

20 Marcel Rudolf Schoenherr 1:0