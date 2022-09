Landskron gewinnt Torfestival gegen Köttmannsdorf

Details Sonntag, 04. September 2022 13:52

Im Spiel von Landskron gegen Köttmannsdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von SC Landskron. Beim Stand von 3:3 rettete Torhüter Martin Koller Landskron, ehe im Finish der entscheidende Treffer fiel

Landskron holt zwei Rückstände auf

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ziga Erzen sein Team in der zwölften Minute. Nach einem Corner trifft er per Kopf. Landskron hatte sich jedoch schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (18.). Julian Brandstätter traf per Freistoß. Pascal Pressegger brachte Köttmannsdorf nach 21 Minuten abermals mit 2:1 in Führung. Es war das schönste Tor des Tages, hervorragend durch Tyrone Mc Cargo eingefädelt, der das ganze Spiel über auffällig blieb. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Igor Kondic per Elfmeter zum Ausgleich für SC Landskron. Die Villacher reklamierten schon nach rund 20 Minuten, da noch erfolglos, einen Strafstoß. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Fulminante zweite Halbzeit mit dem besseren Ende für Landskron

Die zweite Halbzeit war ganz nach dem Geschmack der Fans, mit offenem Visier suchten beide Teams die Entscheidung zu ihren Gunsten zu erzwingen. Nemanja Lukic brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Landskron über die Linie (72.). Diesmal lief Köttmannsdorf einem Rückstand nach, Nace Erzen war es, der in der 79. Minute den Ball im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte, abermals egalisierte sich das Scoreboard. . Jetzt drängten die Gäste auf die Entscheidung, aber Landskron-Keeper Martin Koller vollbrachte in dieser Phase Großtaten, hielt in dem Fall die „3“ fest. Im Finish machte sich das bezahlt, Julian Brandstätter am 16er, zieht mit dem linken Fuß in die linke Kreuzecke ab und konnte sich für das entscheidende 4:3 feiern lassen!

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „In der zweiten Hälfte ging das schon hin und her wie beim Eishockey. Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern nur von Spiel zu Spiel. Das Gute in einer so engen Liga ist es ja, dass jeder jeden schlagen kann.“



Statistik

Bei SC Landskron präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Nur einmal gab sich Landskron bisher geschlagen.

Köttmannsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste derzeit andere als positiv.

SC Landskron setzte sich mit diesem Sieg von Köttmannsdorf ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den fünften Rang ein, während der ASKÖ Köttmannsdorf weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt zwölf Zählern befindet sich Landskron voll in der Spur. Die Formkurve von Köttmannsdorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag tritt SC Landskron beim SV St. Jakob im Rosental an, während Köttmanns. zwei Tage später den SK Maria Saal empfängt.

Kärntner Liga: SC Landskron – ASKÖ Köttmannsdorf, 4:3 (2:2)

87 Julian Brandstaetter 4:3

79 Nace Erzen 3:3

72 Nemanja Lukic 3:2

45 Igor Kondic 2:2

21 Pascal Pressegger 1:2

18 Julian Brandstaetter 1:1

12 Ziga Erzen 0:1