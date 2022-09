Samardzic schnürt Doppelpack gegen Spittal/Drau

Details Sonntag, 04. September 2022 17:00

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen ASK Klagenfurt und dem SV Spittal/Drau an diesem achten Spieltag. Der ASK ging dabei mit 3:0 in Führung, brachte den Vorsprung knapp aber doch über die Ziellinie.

Sontagsmatinee in Fischl, beide Teams zeigten sich während und nach dem Spiel mit dem Geläuf nicht sonderlich zufrieden. Aber der Platz ist für alle 22 Mann derselbe, also ging es in die Vollen. Dem ASK fehlten einige Stammkräfte, für Trainer Dietmar Thuller bereits eine Alltäglichkeit. Ebenso alltäglich aber auch, dass der ASK sehr wohl über Optionen auf der Bank und im erweiterten Kader verfügt.

Doppelpack Samardzic

Nach einer kurzen Aufwärmphase mit einer Chane auf beiden Seiten geht der ASK in Führung. Sinan Samardzic verwertet einen wenig umstrittenen Elfmeter zum ersten Treffer im Spiel. Danach dominierte Spittal. Allerdings mussten die Oberkärntner zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt das 0:2 aus ihrer Sicht hinnehmen. Ecke Spittal, der Ball kommt aber zu Val Cernos der einen Spitzenkonter einleitete, den wiederum Samardzic veredelte (43.). Mit der Führung für ASK Klagenfurt ging es in die Kabine.

Spittaler Aufholjagd kommt zu spät

Wiederum war Spittal das Team, das sich druckvoller präsentierte, aber wiederum erzielte der ASK den nächsten Treffer. Dare Vrsic ließ den Anhang der Heimmannschaft unter den 150 Zuschauern nach einem satten Schuss aus rund 16 Metern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprung vom Sieg träumen. Spittal gab sich aber noch nicht geschlagen. Die Oberkärntner griffen wütend an, reklamierten einen Elfmeter und ließen nichts unversucht. Eine starke Leistung zeigte dabei Maximilian Fillafer, der sich mit einem Doppelpack für Spittal/Drau beim Trainer empfahl (80./93.).Allerdings kam der Doppelpack dann doch um einen Tick zu spät, obwohl der Ausgleich noch in der Luft lag.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Wir haben als disziplinierteres, nicht als besseres Team gewonnen. Spittal ist mit dem Kader und diesen Möglichkeiten für mich ein Titelkandidat. Das Spiel war von beiden Seiten sehr gut."

Statistik

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich ASK Klagenfurt in der Tabelle nach vor und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. ASK Klagenfurt bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Spittal/Drau bekleidet mit zwölf Zählern Tabellenposition sechs. In dieser Saison sammelte der SV Spittal/Drau bisher vier Siege und kassierte drei Niederlagen.

Am 18.09.2022 empfängt ASK Klagenfurt in der nächsten Partie den ASCO ATSV Wolfsberg. Spittal/Drau hat nächste Woche den SV Hirter Kraig zu Gast.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SV Spittal/Drau, 3:2 (2:0)

93 Maximilian Fillafer 3:2

80 Maximilian Fillafer 3:1

57 Dare Vrsic 3:0

43 Sinan Samardzic 2:0

18 Sinan Samardzic 1:0