Akademischer Torreigen durch Ogradnig & Brandstätter

Details Freitag, 09. September 2022 21:13

Das Spiel vom Freitag zwischen dem SV St. Jakob/R. und SC Landskron endete mit einem abwechslungsreichen 3:3-Remis. Nach einem 0:2-Pausenrückstand lagen die Gäste sogar in Front, ehe das Spiel doch mit einem Unentschieden endete. Fünf der sechs Treffer erzielten Akademiker...

Landskron mit einer mäßigen ersten Halbzeit

Die durchaus als Favoriten gehandelten Heimischen nahmen das Heft schnell in die Hand, gingen durch Thomas Ogradnig in der 22. Minute per Foulelfer in Führung. Das Vergehen erfolgte durch Nemanja Lukic, der rabenschwarze 45 Minuten ablieferte, zur Halbzeit von Trainer Bernhard Seebacher erlöst wurde. Davor erzielte Ogradnig freilich nach einem Stangler noch das 2:0 (30.), alles schien auf einen Heimsieg der Rosentaler hindeuten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Landskron wurde durch den Pausenpfiff geradezu erlöst.

Die Gäste schütteln die Angst ab

Landskron-Trainer Bernhard Seebacher beschwor in den Kabinen seine Spieler, die Angst abzulegen. Seine Worte fruchteten und wurden durch einen günstigen Spielverlauf unterstrichen. Landskron erwies sich plötzlich sehr effektiv in den Standards. Philipp Gatti versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz von St. Jakob/R nach einem ruhenden Ball.. In der 69. Minute gelang SC Landskron, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. Julian Brandstätter zeichnete sich dafür, wiederum nach einer Standardsituation verantwortlich Nur drei Minuten später erzielte besagter Spieler die 3:2-Führung. Man braucht es fast nicht zu erwähnen – wieder nach einem Standard. In den nächsten Minuten starteten die Heimischen einen Sturmlauf, Captain Martin Koller hielt zweimal in extremis den Ball vom Netz fern. In der 75. Minute sicherte Ogradnig seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Da sah Koller nicht sehr glücklich aus. Damit schoss er bereits seinen dritten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SV St. Jakob im Rosental und Landskron mit einem Unentschieden. Fünf der sechs Treffer erzielten Akademiker mit Diplom. Auch eine Seltenheit.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): "In st. Jakob holen nicht viele ein 0:2 auf. Ich bin demgemäß hochzufrieden mit der Moral, dem Charakter und dem Kampfgeist."

Statistik

Für den SV St. Jakob/R. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Offensive der Heimmannschaft in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Landskron war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer von St. Jakob/R. in dieser Spielzeit zu. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV St. Jakob im Rosental, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Bei Landskron präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19).

Mit diesem Unentschieden verpasste St. Jakob/R. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der SV St. Jakob/R. trotzdem und steht nun auf Rang drei. Auch wenn SC Landskron mit einer Niederlage seltener verlor, steht der SV St. Jakob im Rosental mit 14 Punkten auf Platz drei und damit vor Landskron.

Am kommenden Freitag trifft der SV St. Jakob/R. auf SK Austria Klagenfurt Amateure, SC Landskron spielt tags darauf gegen den SK Maria Saal.

Kärntner Liga: SV St. Jakob im Rosental – SC Landskron, 3:3 (2:0)

75 Thomas Ogradnig 3:3

72 Julian Brandstaetter 2:3

69 Julian Brandstaetter 2:2

51 Philipp Gatti 2:1

30 Thomas Ogradnig 2:0

22 Thomas Ogradnig 1:0