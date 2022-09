Spittal/Drau gegen Kraig im Torrausch

Details Samstag, 10. September 2022 15:44

Der SV Spittal/Drau führte den SV Hirter Kraig nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Die Gäste kamen mit dem 0:6 noch recht ungeschoren davon...



Mit den ersten drei Chancen steht es schon 3:0

In den ersten Minuten deutete sich noch kein Kantersieg der Spittaler an, allerdings attackierte die Elf der Heimischen früh und ließ hinten dennoch nichts zu. Dieses Bild blieb den 200 Zuschauern das ganze Spiel über erhalten und führte zu einem halben dutzend Toren. Admir Dzombic markierte die Führung für das Heimteam per Kopf (9.). Der SV Spittal/Drau machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Seid Zukic (10.). Maximilian Fillafer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 14. Spielminute. Durch diesen Tripleschlag in der Anfangsphase war das Spiel im Grunde bereits gelaufen. Die Heimischen zeigten sich bis zum Pausenpfiff gnädig, sahen mit Ausnahme von Adrian Steurer (36.) von weiteren Treffern ab. Es hätte durchaus noch deutlicher aussehen können..

Kraig im Goldeckstadion zu harmlos

Die Pause konnte Kraig nicht wieder in die Spur bringen. Der SV Spittal/Drau dominierte den Gegner auch nach dem Seitenwechsel nach Belieben.. Steurer legte in der 47. Minute zum 5:0 für Spittal/Drau nach. Das Tor des Spiels war aber das finale 6:0, da beförderte Rashidi Udikaluka das Leder per Ferse in den Rückraum, Tom Zurga war mit schlenzer zur Stelle. Wenn es läuft, gehen auch Kabinettstückerl auf. Am Ende fuhr Spittal/Drau einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SV Spittal/Drau bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SV Hirter Kraig in Grund und Boden spielte.

Stimme zum Spiel

Philipp Dabringer (Trainer SV Spittal): "Der sieg war auch in dieser Höhe verdient. Auf die Tabelle schauen wir nicht, jeder Sieg und jede Niederlage kann derzeit große Verschiebungen bedeuten. Wir wollen einfach konstant punkten."



Statistiken & Serien

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Spittal/Drau im Klassement nach vorn und belegt jetzt vor den Samstagspielen den dritten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt Spittal/Drau den besten Angriff der Kärntner Liga. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Spittal/Drau. Die letzten Resultate des SV Spittal/Drau konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Spittal/Drau wird am kommenden Freitag vom FC Hand in Hand Werker Lendorf empfangen. Der SV Hirter Kraig tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 23.09.2022, beim ASCO ATSV Wolfsberg an.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – SV Hirter Kraig, 6:0 (4:0)

55 Tom Zurga 6:0

47 Adrian Steurer 5:0

36 Adrian Steurer 4:0

14 Maximilian Fillafer 3:0

10 Seid Zukic 2:0

9 Admir Dzombic 1:0