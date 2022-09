Trainereffekt für den SVG Bleiburg!

Details Samstag, 10. September 2022 20:34

Der ATSV Wolfsberg wurde der leichten Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen Bleiburg deutlich mit 1:4. Für den neuen Bleiburg-Trainer, Johannes Matschek, ein Start wie aus dem Traumbuch. Es gibt ihn halt doch, den vielstrapazierten "Trainereffekt".



Ein Start wie aus dem Traumbuch

Die rund 250 Zuschauer hatten noch gar nicht mal ihre Plätze eingenommen, da stand es schon 0:1. Diagonalpass auf Mathias Knauder, der überspielt noch einen Gegenspieler, stangelt zu Torjäger Adnan Besic und schon zappelt der Ball im Tor! Bleiburg vermochte es nachzusetzen, Grega Klaric war in der 12. Minute zur Stelle und erstmals standen die so glücklosen Bleiburger Weichen auf einen vollen Erfolg. Klaric schnürte einen Doppelpack (12./29.), sodass die SVG Bleiburg fortan mit 3:0 führte. So ging Bleiburg mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Nur kurz Hoffnung für ATSV Wolfsberg

Der sichtlich unzufriedene ATSV-Trainer Harald Tatschl nahm zur Pause einen Doppeltausch vor, einer seiner Joker stach sofort. Nico Andre beförderte das Leder zum 1:3 des ASCO ATSV Wolfsberg über die Linie (46.).Allerdings konnten die Grenzstädter den 2-Tore-Vorsprung halten, die Uhr tickte für ATSV Wolfsberg unbarmherzig und Marcel Primozic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Bleiburg (85.). Der Fangschuss. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den ATSV Wolfsberg.

Stimme zum Spiel

Johannes Matschek (Trainer SVG Bleiburg): "Ich übernahm die Truppe in einer spielfreien Woche, arbeitete ganz gezielt an der Kommunikation zwischen den Legionären und den Einheimischen. Nur über Kampf aller elf können wir das schaffen."

Statistik und Serien

Wolfsberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gastgebern, was in den 21 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASCO ATSV Wolfsberg bei. Der ATSV Wolfsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für die SVG Bleiburg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Bleiburg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die SVG Bleiburg noch Luft nach oben. Aber der erste Sieg wurde eingefahren.

Nächster Prüfstein für Wolfsberg ist ASK Klagenfurt (Sonntag, 10:30 Uhr). Bleiburg misst sich am selben Tag mit dem ASKÖ Köttmannsdorf (15:00 Uhr).

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – SVG Bleiburg, 1:4 (0:3)

85 Marcel Florian Primozic 1:4

46 Nico Andre 1:3

29 Grega Klaric 0:3

12 Grega Klaric 0:2

2 Adnan Besic 0:1