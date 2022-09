Samardzic leitet die Wende ein - ASK Klagenfurt siegt 3:2 gegen Wolfsberg!

Details Sonntag, 18. September 2022 14:07

Im Spiel von ASK Klagenfurt gegen Wolfsberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von ASK Klagenfurt. Die Ausgangslage sprach für ASK Klagenfurt, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Nach 13 Minuten kamen die Gastgeber zu einem gefährlicher Freistoß aus gut 20 Metern, der Ball ging aber knapp daneben. Für den Führungstreffer des ASCO ATSV Wolfsberg zeichnete dann Maximilian Sorger verantwortlich (8.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Daniel Schrammel beförderte kurz nach der Pause das Leder zum 2:0 des ATSV Wolfsberg über die Linie (52.). Sehr schöner Spiezug über rechts, der Ball kommt zu Schrammel, der seinen Torriecher beweist und mit Übersicht den Ball ins Netz hämmert. Die Heimischen ließen sich davon aber nicht entmutigen und schlugen in persona Sinan Samardzic doppelt zu - damit glich ASK Klagenfurt innerhalb weniger Minuten aus (58./65.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Niko Maric, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung der Heimmannschaft sicherstellte. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Wolfsberg die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Glücklicher Sieg für die Gastgeber, heute ist der ATSV an seiner eigenen Chancenverwertung gescheitert Michael, Ticker-Reporter

Die Bilanz von ASK Klagenfurt ist mit vier Siegen und vier Niederlagen ausgeglichen. Das setzt sich auch beim Torverhältnis (15:15) konsequent fort. Folgerichtig findet sich ASK Klagenfurt im Tabellenmittelfeld wieder. ASK Klagenfurt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der ASCO ATSV Wolfsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke des ATSV Wolfsberg liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Wolfsberg alles andere als positiv. Die Lage des ASCO ATSV Wolfsberg bleibt angespannt. Gegen ASK Klagenfurt musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

ASK Klagenfurt setzte sich mit diesem Sieg vom ATSV Wolfsberg ab und nimmt nun mit 13 Punkten den neunten Rang ein, während Wolfsberg weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt ASK Klagenfurt beim ASKÖ Köttmannsdorf an, während der ASCO ATSV Wolfsberg zwei Tage zuvor den SV Hirter Kraig empfängt.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – ASCO ATSV Wolfsberg, 3:2 (0:1)

87 Niko Maric 3:2

65 Sinan Samardzic 2:2

58 Sinan Samardzic 1:2

52 Daniel Schrammel 0:2

8 Maximilian Sorger 0:1