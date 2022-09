Landskron siegt bei der Austria und bleibt an der Spitze dran!

Details Sonntag, 25. September 2022 18:27

Der SC Landskron, vielfach als Abstiegskandidat gehandelt, holt im Aufsteigerduell gegen SK Austria Klagenfurt Amateure den nächsten Dreier. Das Match endete mit 1:0. Die Austria kassierte früh Gelbrot, Landskron zog dennoch seine Strategie erfolgreich durch.

Defensivkonzept kocht die Austria weich | Frühe Rote Karte für Weiß

Austria Klagenfurt startete mit Michael Blauensteiner & Emilian Metu aus dem Profikader, dennoch lief es von Beginn an unrund. Kapitän Florian Weiß und Mersei Nsandi klopften an Aluminium an, Weiß sieht zudem bereits nach 34 Minuten Gelbrot. Landskron war „defensiver als normal“ (Trainer Bernhard Seebacher) eingestellt und die Villacher behielten diese Taktik auch nach dem Platzverweis bei. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Austria Klagenfurt Amat. und Landskron ohne Torerfolg in die Kabinen.

Ein Standard genügt Landskron zum Auswärtserfolg | Austria vergibt Elfmeter

Philipp Gatti war es, der in der 56. Minute den Ball im Gehäuse von SK Austria Klagenfurt Amateure unterbrachte. Er versenkte eine gut angetragene Ecke von Igor Kondic. Rund 20 Minuten später vergab die Austria die riesige Chance in Form eines Elfmeters nach einem Foul von Torhüter Martin Koller. Er machte den Fehler gleich wieder gut, indem er den von Josip Pejic getretenen Elfmeter hielt. Die letzten Minuten spielte die Austria gar nur noch zu neunt, da Jannik Robatsch verletzt raus humpelte und Trainer Wolfgang Schellenberg sein Austauschkontingent bereits erschöpfte. Am Ende punktete SC Landskron dreifach beim Gastgeber.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Sicher legten wir es defensiv an, aber ich glaube, der Sieg war dennoch verdient.“

Statistik

Bei Landskron präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). In den letzten fünf Partien rief der Gast konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog SC Landskron an Austria Klagenfurt Amat. vorbei auf Platz vier. SK Austria Klagenfurt Amateure fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Austria Klagenfurt Amat. ist am Mittwoch (19:00 Uhr) beim SV St. Jakob im Rosental zu Gast. Landskron hat nächste Woche den SVG Bleiburg zu Gast.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – SC Landskron, 0:1 (0:0)

56 Philipp Gatti 0:1