Kraig nach 2:1 über Köttmannsdorf wieder am Mittelfeld dran!

In einem alles in allem eher überschaubaren Spiel setzte sich der SV Hirter Kraig mit 2:1 über ASKÖ Köttmannsdorf durch, die völlig verunsicherten Gäste waren im zweiten Durchgang völlig von der Rolle.



Erst gegen Ende vom ersten Durchgang gibt es Torszenen

Das Spiel verzögerte sich um ein paar Minuten, weil entweder einer der Linienrichter trödelte, oder dieser einen Kabinennachzügler „suchte“. „Gemma!“ so das unmissverständliche Kommando von Schiedsrichter Andreas Oberbucher in Richtung Katakomben, ob der damit den eigenen Assistenten oder einen Spieler meinte, konnte bis zur Stunde nicht aufgelöst werden....

Bei nasskalter Witterung bot sich den Fans lange nichts Herzerwärmendes. Eine Halbchance für McCargo bei den Gästen, eine für den heute unauffälligen Hertelt bei den Gastgebern, die Adrenalinpegel blieben allgemein im Normalbereich. Deutlich war zu sehen, dass bei beiden Teams in den letzten Runden wenig zusammenlief. Köttmannsdorf war in der ersten Halbzeit einen Tick stärker, aber niemals zwingend.

Kraig nach dem 1:0 besser und verdienter Sieger

Zunächst hob sich die zweite Halbzeit nicht vom ersten Durchgang ab, bis in der 53. Minute Kraig eine Ecke erkämpfte. Bei dieser wurde der Ball nicht, wie so oft davor, schnurstracks aus dem Strafraum rausgeköpft, gefaustet, oder gedroschen, die Kugel blieb in der Box. Den ersten Schuss konnte Werner Ambrosch noch abwehren, an der Strafraumgrenze lauerte aber Leonard Ibrahimi, der flach und trocken zur Führung abschloss.

Danach ließen es die Kraiger gemächlicher angehen, spielten auf der eigenen Anlage auf Konter, wirkten dabei aber stets gefährlicher als die schrecklich harmlosen Gäste, wo sich Missverständnis an Missverständnis reihte. Die Spieleröffnungen landeten in dieser Phase eher in der unter Dach befindlichen Sportkantine als bei den Offensivspielern. Kraig konnte die Führung locker halten, ohne in Gefahr zu geraten.

In der 82. Minute brachte Köttmannsdorf erneut den Ball nicht weg und diesmal war es Marco Pusnik, der nach kurzem Haken am 5er-Eck Ambrosch bezwang. Dieser Treffer war die Entscheidung, auch wenn Köttmannsdorf nach Mc Cargo-Standard im zweiten Versuch durch Nico Modritz noch zum Anschlusstreffer kam. Zu spät, direkt danach war die Partie beendet und fand in Kraig keinen überzeugenden, wiewohl verdienten Sieger. Köttmannsdorf-Trainer Christian Sablatnig saß nach dem Spiel sichtbar geknickt Minuten auf der Bank, bewies aber auch in diesen bitteren Augenblicken Größe und gratulierte letztlich den Siegern.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): „Ich wusste ganz genau: Wer das erste Tor schießt, wird das Spiel auch gewinnen. Zum Glück waren wir das!“



Am kommenden Samstag tritt SV Kraig beim SK Maria Saal an, während Köttmannsdorf einen Tag später den FC Hand in Hand Werker Lendorf empfängt.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:1 (0:0)

93 Nicolas Manuel Modritz 2:1

82 Marco Pusnik 2:0

53 Leonard Ibrahimi 1:0