SV Feldkirchen gewinnt Spitzenspiel bei Spittal/Drau

Details Freitag, 07. Oktober 2022 22:14

Gegen den SV M&R Feldkirchen zeigte sich der SV Spittal/Drau nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 1:2. Feldkirchen stellte sich gut auf den Leader ein, Spittal biss sich an der Defensive der routinierten Tiebelstädter die Zähne aus.

Aussprache in Feldkirchen erfolgreich

Nach fünf Spielen ohne Sieg suchte Trainer Stefan Pusterhofer den Draht zur Truppe, die Aussprache ergab gemäß seinen Angaben "eine Superwoche, wo sich schon ein positiver Zugang für den Freitag abzeichnete. Auch er selbst gab sich dabei veränderungsbereit.

Feldkirchen rührt Beton an

Es gehörte zum Spielplan Feldkirchens, Spittal auf dem schnellen Kunstrasenplatz im Goldeckstadion großzügig das Spiel zu überlassen. Die Taktik basierte auf Konter und Umschaltspiel. Das klappte noch ohne zählbares Ergebnis, man gestand dem Gegner seinerseits aber nur aus Standardsituationen Chancen zu.

Die Kontertaktik geht auf

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Lange schien es so, als würden sich beide neutralisieren, das Spiel ohne Treffer zu Ende gehen. Feldkirchen hielt konzentriert am Spielplan fest, Spittal fehlten an diesem Abend die spielerischen Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Dann kamdie 72. Minute. Konter von Feldkirchen, wie so oft über die Seite ausgeführt, diesmal die rechte Flanke. Der eingewechselte Adriano Bilandzija brach für den SV Feldkirchen den Bann und markierte per Kopf die Führung. Kurz danach eine schlechte Ballannahme eines Spittal-Verteidigers. Bajro Besic steht parat, lupft ihm das Leder ab und zieht alleine- und vor allem erfolgreich auf das Tor von Schlussmann Jakob Karpf (77.). Das war die Entscheidung, auch wenn Max Steinthaler in der Nachspielzeit (94.) der Anschlusstreffer für den SV Spittal/Drau nach einer Ecke gelang. Schließlich strich Feldkirchen die Optimalausbeute gegen den Gastgeber ein.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Unser Spielplan ging auf, weil sich jeder hochkonzentriert seinen Job verrichtete."

Stats

Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Spittal/Drau.

Der SV Feldkirchen verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

Der SV Spittal/Drau ist am Freitag (18:30 Uhr) beim SV St. Jakob im Rosental zu Gast. In zwei Wochen trifft der SV M&R Feldkirchen auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 21.10.2022 beim ASCO ATSV Wolfsberg antritt.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – SV M&R Feldkirchen, 1:2 (0:0)

94 Max Steinthaler 1:2

77 Bajro Besic 0:2

72 Adriano Bilandzija 0:1