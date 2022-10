Lendorf hält Tormaschine Maria Saal auf Sparflamme!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 11:53

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen dem FC Lendorf und Maria Saal an diesem 14. Spieltag. Neben der frühen Führung konnten die Gastgeber die so gefährliche Offensive der Gäste weitgehend neutralisieren, was sich als Schlüssel zum Erfolg erwies.

Ein schnelles Elfertor besiegt den Elferfluch & markiert den Endstand

Lendorf legte los wie die Feuerwehr und kam vor 200 Zuschauern durch Christian Wernisch in der zweiten Minute zum Führungstreffer vom Elfmeterpunkt. Ein schnell vorgetragener Angriff über Felix Hutter & Fabian Hoi, flaches Zuspiel auf Sandro Morgenstern, der gefoult wird. Christian Wernisch übernimmt die Verantwortung, keine Selbstverständlichkeit bei den Oberkärntnern, die vorige Saison das Kunststück zuwege brachten, elf Elfer (!) zu verschießen. Den Spitznamen „Engländer“ ist die Elf von Christoph Morgenstern jetzt wohl los.

Maria Saal kam über Marco Pirker zu einer wirklich dicken Ausgleichschance, er setzte den Ball neben den Kasten. Ansonsten war Lendorf bis zum Pausenpfiff dem 2:0 näher, insbesondere kurz vor dem Pausentee vergab Sandro Morgenstern die große Möglichkeit zum befreienden 2:0

Lendorf meistert seine „Problemphase“ & setzt die Offensive der Gäste außer Gefecht

Die Minuten nach dem Seitenwechsel waren bislang die Achillesferse der Oberkärntner, da fingen sich entscheidende Gegentore in der laufenden Spielzeit ein. Diesmal kamen die Gastgeber giftig aus den Kabinen, ließen Maria Saal keinen Raum, um sich zu entfalten. Die Zeit zerrann Maria Saal nun zwischen den Fingern, Hannes Lassnig musste mehr Risiko nehmen. Das eröffnete Lendorf zwei dicke Konterchancen durch Fabian Hoi nach Vorarbeit von Sandro Morgenstern. Keeper Manuel Jachs konnte beide Chancen gut entschärfen. Maria Saal, bis gestern Kanoniere Nummer 1 in der Liga, blieb erstmals in dieser Saison ohne Treffer. Lendorf gewinnt mit 1:0.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Wir sind heute gut gestanden, ließen wenig zu und kamen konzentriert aus der Pause heraus. Der frühe Führungstreffer half uns natürlich auch.“

Statistiken

Mit drei Punkten im Gepäck verließ der FC Hand in Hand Werker Lendorf vorläufig die Abstiegsplätze und belegt jetzt vor den weiteren fünf Ligaspielen den 13. Tabellenplatz. Zwei Siege, sieben Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber

momentan auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg des FC Lendorf, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist Lendorf zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Maria Saal verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. In den letzten Partien hatte der SK Maria Saal kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus, was auch den Ausfällen geschuldet ist.

Am nächsten Samstag reist der FC Hand in Hand Werker Lendorf zum SVG Bleiburg, zeitgleich empfängt Maria Saal SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – SK Maria Saal, 1:0 (1:0)

2 Christian Wernisch 1:0