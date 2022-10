Zehn Partien ohne Niederlage: Ferlach setzt Erfolgsserie fort. Dejan Kern bleibt KAC-Schreck!

Details Samstag, 15. Oktober 2022 17:21

Der ATUS Ferlach kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen den KAC 1909. Damit verhinderten die Büchsenmacher, dass die Athletikern die Tabellenführung übernehmen. Dejan Kern trifft zum dritten Mal in Serie gegen den KAC.

Offensiver KAC findet kein Durchkommen

Durch das gestrige Remis zwischen St. Jakob und Spittal ergab sich für den KAC mit einem Sieg über Ferlach die Möglichkeit, die Tabellenführung zu übernehmen. Gegen die extrem formstarken Ferlacher (inklusive Cup 11 Spiele ohne Niederlage) legte es der KAC sehr offensiv an, bot mit Sandro-Gräfischer-Orgonyi eine qualitativ hochwertige Dreierkette im Sturm auf.

Ferlach ging es klar defensiver an und schloss die Luken in der Hintermannschaft. In der 29. Minute gab es eine Ecke für die Gäste und der bedrängte Dejan Kern köpft per Aufsitzer zur Führung der Gäste ein! Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Gastes ohne besondere Vorkommnisse bestehen.

Die Ferlacher Mauer hält dem KAC-Dauerdruck stand

KAC-Coach Klaus Thuller reagierte, ließ in der zweiten Halbzeit de facto mit vier Spitzen spielen. Die Rotweißen konnten so einen sehr starken Druck aufbauen, Torhüter rückte immer mehr ins Rampenlicht und konnte einige Male bravourös eingreifen. Ein mitspielender Tormann, der seine Abwehr stützt und entlastet. Ferlach lauerte auf Konter und in der Nachspielzeit gelang so der Fangschuss. Schnelle Co-Produktion der eingewechselten Alexander Schaflechner & Denny Mujagic, der Teenager Mujagic schloss den Angriff eiskalt ab! Die 0:2-Heimniederlage des KAC 1909 war Realität, als Schiedsrichter Mathias Bodner die Partie letztlich abpfiff.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer ATUS Ferlach): "Wir waren zu Saisonbeginn Letzter. Da gewöhnten wir uns Vorschauen ab, ließen nur den Fokus auf die nächste Partie zu. Von da an begann es zu laufen. Ich weiß jetzt zB erst seit ein paar Stunden, dass wir als Nächstes gegen Landskron spielen."

Statistiken

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 23 Punkte auf das Konto des Gastgebers und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden vierten Platz. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der KAC 1909 derzeit auf dem Konto. Der KAC 1909 überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ATUS Ferlach in der Tabelle nach vorn und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich Ferlach bisher geschlagen. Zehn Spiele ist es her, dass der ATUS Ferlach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der KAC 1909 tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim VST Völkermarkt an. Zwei Tage später empfängt Ferlach SC Landskron.

Kärntner Liga: KAC 1909 – ATUS Ferlach, 0:2 (0:1)

92 Denny Mujagic 0:2

29 Dejan Kern 0:1