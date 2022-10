Köttmannsdorf gewinnt auch die zweite Partie unter dem neuen Trainerkollektiv!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 18:14

Im Spiel von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c gegen den ASKÖ Köttmannsdorf gab es nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf einen 3:2-Sieg der Gäste zu verzeichnen. Durch die aus ihrer Sicht ungünstigen Ergebnisse dieser Runde verloren die WAC-Juniors gleich vier Positionen in der Tabelle, tragen nun die rote Laterne.



Köttmannsdorf will wieder das »alte« System spielen lassen

Martin Oblak, Christian Hutter & Gernot Lamprecht bilden das neue Trainerkollektiv von Köttmannsdorf. Eine interne Lösung, Oblak war beispielsweise 10 Jahre Nachwuchsleiter bei den Sattnitz-Kickern. Oblak kündigte im Ligaportal-Gespräch an, dass das alte, erfolgreiche Spielsystem unter Rudi Perz wieder aufgegriffen wird. Das bedeutet eine defensivere Ausrichtung.

Ausgeglichenes Spiel in der ersten Hälfte

Im Spiel selbst, immerhin ein echtes Kellerderby, jubelte Köttmannsdorf bereits nach 9 Minuten über die Führung von Nace Erzen, der einen Freistoß über die Mauer fast in die Kreuzecke zimmert. Aber der Jubel war noch gar nicht verhallt, schon mussten die Gäste den Ausgleich hinnehmen. Den ersten Abschluss konnte der reaktivierte Alex Schenk (sprang für Werner Ambrosch ein) noch sensationell an die Latte lenken, gegen den Nachschuss von Mario Müller war dann aber kein Kraut mehr gewachsen (10.). Bis zur Pause waren Höhepunkte rar gesät, es blieb beim gerechten Zwischenstand.



Köttmannsdorf dreht einen Rückstand zum nächsten Sieg

Nach der Pause drückte Köttmannsdorf sofort, lief aber zunächst in die Lavanttaler Konterfalle. Paul Staudinger beförderte das Leder zum 2:1 von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c aus einem Gegenschlag in die Maschen (48.). Köttmannsdorf ließ sich aber nicht beirren und griff weiter an, in der Phase nach der WAC-Führung ließen sie dabei viele Chancen liegen. Es sollte sich nicht rächen. In der 68. Minute war Erzen mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle, wobei er eine Mandzic-Vorlage mit sehr viel Willen über die Linie drückte. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Nicht viel später Ecke für die Gäste, Nicolas Modritz gewinnt im Strafraum das Luftduell und fixiert per Kopf die Führung. Diese konnte recht sicher über die Ziellinie gebracht werden. Unter dem Strich verbuchte Köttmannsdorf gegen den Gastgeber einen 3:2-Sieg.

Stimme zum Spiel

Martin Oblak (Trainer Köttmannsdorf): „In der zweiten Halbzeit waren wir schon das bessere Team. Daher geht der Sieg in Ordnung.“



Stats

St. Andrä/WAC Juniors 1c stellt die anfälligste Defensive der Kärntner Liga und hat bereits 34 Gegentreffer kassiert. Die Stärke von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern.

Beim ASKÖ Köttmannsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27).

Mit diesem Sieg zog Köttmannsdorf an SG St. Andrä/WAC Juniors 1c vorbei auf Platz 15. St. Andrä/WAC Juniors 1c fiel auf die 17. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, beim SK Maria Saal an. Einen Tag später empfängt Köttmanns. den ASKÖ Gmünd.

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:3 (1:1)

75 Nicolas Manuel Modritz 2:3

68 Nace Erzen 2:2

48 Paul Staudinger 2:1

10 Mario Mueller 1:1

9 Nace Erzen 0:1