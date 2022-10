Lendorf kommt wie verwandelt aus den Kabinen und dreht Rückstand in Bleiburg!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 10:16

Das Kellerderby SVG Bleiburg vs. FC Lendorf, endet mit einem knappen Sieg der Oberkärntner. 1:2 lautete der Endstand, nachdem Bleiburg die erste Halbzeit klar dominierte, gehörte der zweite Durchgang den Gästen.



Von Lendorf nichts zu sehen, Bleiburg trifft

Tiefer Boden, verhungernde Bälle, ausgerissene Rasennähte bei den Tackles. Es waren gestern schwere Bedingungen am Fuße der Petzen zu meistern. Vor immerhin 120, Regen & Kälte trotzenden Zuschauern stellte Grega Klaric das 1:0 für Bleiburg mit einem satten Schusssicher (10.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen und die war wohlverdient. Bleiburg stellte sich besser auf Bedingungen und Witterung ein. Das Tor von Lukas Kohlmaier vermochten sie aber nicht mehr zu treffen. Bleiburg nutzte seine dicke Chance.

Wie verwandelt aus den Kabinen

Das war wohl eine geharnischte Kabinenpredigt von Lendorf-Trainer Christoph Morgenstern zur Pause. Jedenfalls kamen seine Worte an, Lendorf (mit dem reaktivierten Julian Mataln!) war nicht zum Wiedererkennen und dominierte nun die Jauntaler Wasserschlacht. Sandro Christoph Morgenstern traf zum 1:1 zugunsten von Lendorf (67.). Er zog entlang dr Torlinie in den Strafraum, schlenzte das Arbeitsgerät aus unmöglichem Winkel vorbei am verdutzten Thomas Pök ins Seitennetz. Nur einige Augenblicke später wieder eine Strafraumszene und Lendorf bekommt einen Elfmeter zugesprochen, den Christian Wernisch verwertete. Das Spiel also gedreht, Bleiburg riskiert im Finish alles und Lendorf konnte sich in einer der Letzten Szenen bei Lukas Kohlmaier bedanken, der gegenüber Adnan Besic im 1 vs 1 der Sieger blieb.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): "In dieser Wasserschlacht haben wir alles investiert und auch etwas jenes Glück zurückbekommen, das uns zuletzt fehlte."

Stats

Bleiburg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Am liebsten teilt der FC Lendorf die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten

Hälfte der Tabelle.

Mit diesem Sieg zog Lendorf am SVG Bleiburg vorbei auf Platz zehn. Bleiburg fiel auf die 16. Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt der SVG Bleiburg bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an, während der FC Hand in Hand Werker Lendorf zwei Tage zuvor ASK Klagenfurt empfängt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:2 (1:0)

69 Christian Wernisch 1:2

67 Sandro Christoph Morgenstern 1:1

10 Grega Klaric 1:0