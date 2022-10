Quattropack! Staudinger schießt Maria Saal ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 12:47

SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c fertigte den SK Maria Saal am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.Mann des Spiels war Paul Staudinger, der insgesamt vier Treffer beisteuerte. Maria Saal zeigte



Kurz vor der Pause ist Staudinger erstmals zur Stelle

Der Platz in Maria Saal präsentierte sich trotz Dauerregens in einem erstklassigen Zustand. Weniger in Form zeigten die sich diesmal von Markus Appe & Manu Kerhe betreuten Domkicker, die den abwesenden Hannes Lassnig vertraten. Da lief auf der eigenen Anlage nur sehr wenig nach vorn zusammen und hinten zeigte sich die Defensive wacklig.

Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeit war, schlug der Moment von Paul Staudinger. Vor 100 Zuschauern markierte der Angreifer von SG St. Andrä/WAC Juniors 1c die schön heraus gespielte Führung für sein Team. Ein Tor, das die Gäste befreit aufspielen lassen sollte.

Staudinger legt drei Treffer nach

Nach dem Seitenwechsel wussten die WAC-Fohlen durch Spielwitz zu gefallen. Standards sind nicht ihre spezialität „da fehlen uns pro Mann 10 Kilo“, wie Trainer Raphael Stocker stets schmunzelnd meint. Aber diesmal brachten sie ihr Kombinationsspiel auf den Platz und Maria Saal ließ sie nur allzu willig gewähren. Das 2:0 für St. Andrä/WAC Juniors 1c stellte abermals Staudinger sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie.

Für ruhige Verhältnisse sorgte SG St. Andrä/WAC Juniors 1c, als man das 3:0 besorgte (74.). Staudinger beseitigte mit seinen Toren (75./77.) die letzten Zweifel am Sieg von St. Andrä/WAC Juniors 1c. Alle fünf Treffer wurden aus dem offenen Spiel generiert, drei der vier Treffer vom Staudinger waren sehenswerte Abschlüsse, nur einmal stand der Mittelstürmer als „"Abstauber“ zur Stelle. Die SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c überrannte Maria Saal förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Stimme zum Spiel

Raphael Stocker (Trainer WAC-Juniors): „Wir haben heute das, was wir können, auf den Platz gebracht. Eine geschlossen gute Teamleistung, wo wir uns auch selbst belohnten.“



Stats

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SK Maria Saal. Die mittlerweile 39 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte das Heimteam im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 13.

In den letzten fünf Partien rief SG St. Andrä/WAC Juniors 1c konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Mit diesem Sieg zog St. Andrä/WAC Juniors 1c an Maria Saal vorbei auf Platz zwölf. Der SK Maria Saal fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Maria Saal tritt kommenden Samstag, um 13:30 Uhr, beim ASKÖ Gmünd an. Einen Tag später empfängt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c den SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 0:5 (0:1)

77 Paul Staudinger 0:5

75 Paul Staudinger 0:4

74 Mario Mueller 0:3

60 Paul Staudinger 0:2

42 Paul Staudinger 0:1