Ferlach mit Geduldspiel zur Tabellenspitze!

Der ATUS Ferlach trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SC Landskron davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Ferlach. Vielmehr mussten die Rosentaler sehr geduldig auf den erlösenden Treffer warten, der sie zusätzlich an die Tabellenspitze spült.

Der Trainer hat schon eine Vorahnung...

"Wir wussten: Landskron hat schon den ASK, Spittal und die Austria geschlagen. Die sind sehr defensiv orientiert, aber im Konter sehr gefährlich!" So analysierte Ferlach-Trainer Mario Verdel den Gegner in der Vorbereitungswoche und schwor seine Männer auf ein Geduldspiel ein: "Wenn wir in der 90. Minute das 1:0 erzielen passt es eh auch..." Er sollte fast eine Punktlandung erleben.

...die sich fast punktgenau einstellte...

In der Tat bot die Begegnung nur taktischen Feinspitzen Unterhaltung. Ferlach mit extrem viel Ballbesitz und einigen Halbchancen, Zwingendes war aber auch nicht dabei. Landskron umgekehrt fand keinerlei Möglichkeiten vor. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit änderte sich am Geschehen, oder besser gesagt weitgehenden Nichtgeschehen wenig.

Dann kam aber die 87. Minute. Standard für ATUS Ferlach, langer Ball auf Martin Posratschnig an der zweiten Stange, also dort, wo er immer steht, diesmal bringt er aber den Ball vom Fünfereck recht unbedrängt zur Mitte. Dort rauscht Hannes Schwarz heran und donnert das Leder zum einzigen, goldenen Treffer in die Maschen! Am Ende verbuchte Ferlach gegen Landskron die maximale Punkteausbeute. Durch die parallele Niederlage von Spittal bedeutet das sogar die Tabellenführung!

Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer Ferlach): "Unser Spielplan ist spät, aber doch aufgegangen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Cup gegen St. Veit, gegen wen wir am Wochenende spielen, weiß ich noch nicht."

Wir aber dafür! (Siehe unten)



Stats

Der ATUS Ferlach siegte und sprang auf die Pole Position. Nur zweimal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen. Elf Spiele ist es her, dass Ferlach zuletzt eine Niederlage kassierte.

SC Landskron bekleidet mit 22 Zählern Tabellenposition sieben. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Während der ATUS Ferlach am kommenden Samstag den VST Völkermarkt empfängt, bekommt es Landskron am selben Tag mit dem SV Hirter Kraig zu tun.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SC Landskron, 1:0 (0:0)

