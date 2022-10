Nächste Cup-Sensation! Rothenthurn kegelt auch St. Jakob/Ros. aus dem Cup

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 11:41

Das Viertelfinale des Villacher Bier/KFV-Cups wurde am Nationalfeiertag in Kärnten ausgespielt. Der Sportverein Rothenthurn ist nach zwei Siegen gegen Unterligamannschaften dort als einzige Mannschaft einer 1. Klasse noch vertreten. Man traf in einem Heimspiel auf den starken Kärntnerligisten, den SV St. Jakob im Rosental. Die Rollen waren also klar verteilt. Dennoch schaffte es der Underdog aus der 1. Klasse B sich souverän in diesem Duell durchzusetzen. Das Spiel wurde von einem Rettungseinsatz überschattet.

Starker erster Durchgang der Gastgeber wird belohnt

Bei angenehmen Temperaturen haben sich rund 300 Zuseher am Sportplatz in Rothenthurn eingefunden, um sich dieses Cup-Spektakel anzuschauen. Die Anfangsphase gehörte dabei den Gastgebern, bereits nach drei gespielten Minuten wurde das erste Mal Aluminium getroffen. Auch der SV St. Jakob traf kurz darauf nur das Torgebälk, alles in allem gehörte die erste Hälfte aber klar den Mannen von Hannes Truskaller. Diese sollten dann auch belohnt werden. Nach einem Foul von Thomas Pirker trat Thomas Platzer zum darauffolgenden Freistoß an und verwandelte diesen zur 1:0-Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Gebrauchter Tag für St. Jakob nimmt Formen an

Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischten die Gäste aus dem Rosental, welche kurz nach Wiederanpfiff erneut einen Stangenschuss zu verzeichnen hatten. Doch dann nahm das Unglück seinen Lauf: In der 55. Minute verletzte sich Gästespieler Wolfgang Sereinig schwer am Schlüsselbein, sodass er nach langer Unterbrechung mit der Rettung abtransportiert werden musste. Nachdem nach 20 Minuten weitergespielt werden konnte, passierte erstmal nicht viel. St. Jakob wollte jedoch versuchen, den Ausgleich zu erzielen. Bis zur 86. Minute gelang dieser nicht. Dort sah dann auch noch Thomas Pirker seine zweite gelbe Karte und musste frühzeitig den Platz verlassen. Mit einem Mann weniger gelang es den Gästen nicht mehr, sich ins Elferschießen zu retten und so gingen sie als Verlierer vom Platz. Mit einer beherzten Leistung gegen den um zwei Klassen höher spielenden Kärntnerligisten, darf sich der SV Rothenthurn über den Aufstieg ins Cup-Halbfinale freuen. Ein Gegner steht dort derzeit noch nicht fest. Für St. Jakob endet die Reise im Viertelfinale.

Alexander Suppantschitsch, Trainer SV St. Jakob/Ros.:

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und gingen durch einen abgefälschten Freistoß verdient in Rückstand. Es hätte aber schon vorher ein Treffer für sie fallen können. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann etwas besser ins Spiel, jedoch schafften wir den Ausgleich nicht. Auch die Verletzung unseres Spielers, der lange ausfallen wird, macht uns sehr zu schaffen. Alles in allem ein gebrauchter Tag.“

An dieser Stelle wünscht das Ligaportal-Team dem verletzten Spieler alles Gute und eine baldige Genesung!