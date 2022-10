Cup-Duell auf Augenhöhe! Last-Minute-Treffer beschert Dellach/Gail dennoch den Sieg

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 12:09

In einer der vier Partien im Viertelfinale des Villacher Bier/KFV-Cups standen sich der SV Dellach/Gail und VST Völkermarkt gegenüber. Die Gailtaler, die nach dem Meistertitel in der Kärntner Liga in der letzten Saison aufgrund einer Regelung dennoch den Weg in die Unterliga antreten mussten, setzten sich am Ende gegen die Völkermarkter durch, die derzeit den neunten Platz in der Kärntner Liga belegen. Ein Last-Minute-Treffer machte dabei den Unterschied.

Gästeführung in hochklassiger Partie

Bei perfekten Wetterbedingungen am Sportplatz in Dellach wollten sich gut 300 Zuseher dieses Cup-Spektakel nicht entgehen lassen. Dies hat sich für die Fans auch gelohnt, denn sie bekamen eine Partie auf hohem Niveau zu sehen. Nachdem die Gastgeber anfangs einige Chancen vorfanden, waren es kurz vor der Pause doch die Gäste aus Völkermarkt, die durch einen Abschluss von Anze Pisek in Führung gingen. In weiterer Folge bekamen diese auch noch einen Strafstoß zugesprochen, welcher aber vergeben wurde und den Beginn einer Wende herstellten sollte.

Zwei Tore im zweiten Durchgang brachten Dellach den Sieg

In der zweiten Hälfte kam dann der SV Dellach/Gail besser aus den Kabinen. Nach einer schönen Kombination und dem Abschluss dieser durch Maximilian Wastain stand es in der 60. Minute 1:1. Kurz vor Schluss schwächte sich Völkermarkt nochmal selbst. Nach einer Unsportlichkeit in Halbzeit eins und einer Halbzeit zwei sah Tevz Nabernik in der 88. Minute Gelbrot und musste frühzeitig duschen. Dann, als alle schon aufs Elfmeterschießen eingestellt waren, hatte Samir Nuhanovic noch seine Sternstunde. Mit einem perfekt getretenen Freistoß der im Kreuzeck einschlug, fixierte er den Aufstieg seiner Mannschaft in das Halbfinale des Cups und kegelte den Kärnterligisten VST Völkermarkt aus ebendiesen.

Wolfgang Wilscher, Trainer SV Dellach/Gail:“

„Das Spiel wurde wirklich auf einem hohen Niveau geführt. Nachdem wir in Halbzeit eins ein paar Chancen vernebelten, ging Völkermarkt in Führung. Knackpunkt der Partie war sicher ihr verschossener Elfer. Ab da an waren wir besser, konnten ausgleichen und zum Schluss durch einen Traumfreistoß uns den Sieg holen. Nach solchen hochklassigen Partien trauern wir schon ein wenig dem Abstieg aus der Kärntner Liga nach.“

Im Halbfinale der KFV-Cups trifft der SV Dellach/Gail entweder auf den ATUS Ferlach, den SAK oder den SV Rothenthurn, die allesamt ebenfalls den Aufstieg schafften.