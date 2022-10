ASK Klagenfurt gewinnt in Lendorf und etabliert sich an der Spitze

Details Samstag, 29. Oktober 2022 08:40

Der FC Lendorf steckte gegen ASK Klagenfurt eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Womit sich der ASK satte 15 Punkte im Oktober holte, sich gerade rechtzeitig im Herbstfinish im Ligaspitzenfeld etabliert. Lendorf erhielt nach zwei Siegen in Folge einen Dämpfer.

Elfer vergeben, Lattenkreuz und ein schönes Tor für den ASK

Der ASK startete im Stile einer formstarken Elf. Viel Ballbesitz, aber noch ohne die ganz großen Möglichkeiten herauszuarbeiten. Die Gastgeber legten es früh auf Konter an, allerdings konnten sie in den ersten 15 Minuten gleichfalls nicht das Tor von Michael Fasching gefährden. In der 16. Minute sprach Schiedsrichter Marco Schlacher dem ASK einen Elfmeter zu, den Goalgetter Sinan Samardzic vergab.

Nur wenig später klappte es aber doch mit der fälligen Führung. Doppelter Doppelpass auf der Seite, Niko Maric lauert im Rückraum und der brachte den ASK Klagenfurt mit dem Innenriss in der 17. Minute schön in Front. Bis zur Pause traf der ASK noch die Latte und vergab weitere Hochkaräter. Bei Lendorf konnte nur Christian Wernisch fallweise für Gefahr sorgen. Die Führung der spielerisch besseren Gäste ging in Ordnung.

Souveräner ASK-Sieg in Oberkärnten

Direkt nach dem Seitenwechsel besserte Sinan Samardzic seinen Fauxpas der ersten Hälfte aus. Haken im Strafraum, dabei zwei Lendorfer vernascht und sein Bogenschuss findet den Weg in die lange Ecke- 2:0! (46.). Lendorf fand gegen das Tempo der Gegner nur phasenweise Gegenmittel. Die Gastgeber konnten kein gewohnt kampfstarkes Spiel aufziehen, der ASK ließ das schlichtweg nicht zu. Für das 3:0 von ASK Klagenfurt sorgte Maric, der in Minute 66 zur Stelle war. Wieder ein einstudierter Angriff über die Seite, Maric trifft aus vollem Lauf die scharfe Hereingabe aus kurzer Distanz. In der 71. Minute brachte Joseph Rainer das Netz für den FC Hand in Hand Werker Lendorf zum Zappeln. Ein Muntermacher, dem aber nichts Nennenswertes folgte. So gelang Lovro Vrandecic in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für ASK Klagenfurt (90.), nach einem Energieanfall von Kapitän Danijel Micic. Ein starker Auftritt ermöglichte ASK Klagenfurt am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen den FC Lendorf.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Nachdem wir nun den vollen Kader zur Verfügung haben, gibt es einen gesunden Konkurrenzkampf um die Plätze. Wir arbeiten konzentriert und können über 90 Minuten Druck machen. Ich bin sehr zufrieden.“



Stats

Lendorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Drei Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der FC Hand in Hand Werker Lendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich ASK Klagenfurt in der Tabelle nach vorn und belegt jetzt vorläufig den zweiten Tabellenplatz. 35 Tore – mehr Treffer als ASK Klagenfurt erzielte kein anderes Team der Kärntner Liga. Die Saisonbilanz von ASK Klagenfurt sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte ASK Klagenfurt lediglich fünf Niederlagen ein. ASK Klagenfurt erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der FC Lendorf tritt am Samstag, dem 05.11.2022, um 14:00 Uhr, beim SV Hirter Kraig an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt ASK Klagenfurt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ASK Klagenfurt, 1:4 (0:1)

90 Lovro Vrandecic 1:4

71 Joseph Rainer 1:3

66 Niko Maric 0:3

46 Sinan Samardzic 0:2

17 Niko Maric 0:1