In der ersten Halbzeit überrollt! Ferlach verliert erstmals nach elf Spielen wieder

Details Samstag, 29. Oktober 2022 18:06

Der ATUS Ferlach verlor die Tabellenführung durch eine 3:4-Niederlage gegen den VST Völkermarkt. In einem Spiel zweier völlig unterschiedlichen Hälften kamen die Gastgeber beinahe noch von einem hoffnungslosen 0:4-Pausenrückstand zurück ins Geschäft. Letztlich brachten es die Abstimmungsstädter doch noch verdient über die Ziellinie.



Ferlach kassiert in einer Hälfte gleich vier Bummerln

Lange deutete wenig auf das kommende Torfestival hin, die rund 150 Zuschauer sahen aber von Beginn an eine Völkermarkter Elf, die sich das Ziel setzte, die stolze Serie der ATUS zu brechen. In der 24. Minute fiel der erste Treffer des Tages. Völkermarkt kombiniert sich über die Seite zum 16er, Ziga Anzelj bekommt das Leder und der spitzelt es mit dem Schmäh des passionierten Futsal-Spielers an Abwehrspielern wie Torhüter vorbei ins Netz! Damit rollte die Kombinationsmaschinerie der Völkermarkter an, sie sollten bis zur Halbzeit drei Tore aus dem Spiel heraus erzielen und wussten mit Pass- wie Schussgenauigkeit zu begeistern. Raphael Lukas Kulterer erhöhte für Völkermarkt auf 2:0 (27.). Für vorläufig ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Ladinig, als er das 3:0 für die Gäste besorgte (37.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Anze Pisek mit dem 4:0 für den VST Völkermarkt zur Stelle (43.). Alles sehenswerte Treffer, wenngleich für die Majorität unter den Zuschauern für die „falsche“ Mannschaft.

Völkermarkt zu lässig, Ferlach kommt mit dem „Brecheisen“ fast noch zum Ausgleich

Nach dem souveränen Auftreten von Völkermarkt war es in der zweiten Halbzeit mit der Leichtigkeit der Gäste zwar nicht vorbei, vor dem Tor fehlte es aber dann doch an der im 1. Durchgang gezeigten Konzentration und Konsequenz. Ferlach operierte nun mit weiten Bällen auf den kopfballstarken Marcel Schwarz, Stephan Bürgler erwischte einmal den zweiten Ball und stellte das 1:4 sicher (54.). In der 77. Minute flog Alexander Weiss nach einem Revanchefoul vom Platz, an der Spielcharakteristik änderte sich dadurch nichts. Hannes Schwarz bekam weiter Bälle, die ihm schmeckten, mit einem Doppelpack (79./86.) brachte er Ferlach nochmals ins Spiel! Das Megacomeback wollte dann aber doch nicht gelingen. Völkermarkt brachte das knappe 4:3 über die Ziellinie und fügt Ferlach inklusive Cup die 1. Niederlage seit 13 Pflichtspielen zu.

Stimme zum Spiel

Franz Polanz (Trainer Völkermarkt): „Es war schon unser Ziel, die Serie von Ferlach zu brechen. Schön, dass es klappte. Wir haben unser Herbstziel bereits jetzt erreich, oder sogar etwas besser als geplant abgeschnitten. Demgemäß selbstbewusst können wir in die letzten beiden Begegnungen gehen.“

Stats

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der VST Völkermarkt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Völkermarkt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Ferlach beim SV Spittal/Drau an, während der VST Völkermarkt zwei Tage zuvor SC Landskron empfängt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – VST Völkermarkt, 3:4 (0:4)

86 Hannes Marcel Schwarz 3:4

79 Hannes Marcel Schwarz 2:4

54 Stephan Buergler 1:4

43 Anze Pisek 0:4

37 Lukas Ladinig 0:3

27 Raphael Lukas Kulterer 0:2

24 Ziga Anzelj 0:1