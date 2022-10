Schlager zwischen KAC 1909 vs Spittal/Drau endet torlos!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 07:33

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen dem KAC 1909 und dem SV Spittal/Drau vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Allerdings war das Tempo hoch, das Spiel spannend, beide Teams erhielten ihre Möglichkeiten zur Entscheidung. Letztlich erwiesen sich die beiden Schlussmänner Fabian Rabining und Jakob Karpf als nicht zu bezwingen.

Spittal ändert seine defensive Strategie, nachdem der KAC Lücken findet

Die Heimniederlage von Ferlach am Nachmittag wertete die Begegnung zusätzlich auf, der Sieger durfte sich wieder als Tabellenführer feiern lassen. Die Oberkärntner versuchten zunächst hinten die Reihen zu schließen, das Spitzenspiel vor 250 Zuschauern einmal vorsichtig anzugehen. Dennoch kam Sandro Da Silva zweimal durch, konnte aber keine Abschlüsse verzeichnen. Überhaupt zeigten die Athletiker ein gutes Angriffsspiel über die Flügel, wo bei der letzten Hereingabe oft nur Millimeter fehlten.

Nach und nach wagte sich Spittal nun selbst mehr nach vorn, Seid Zukic erhielt die bislang größte Möglichkeit im Spiel nach rund 12 Minuten. Fortan begann eine Phase der weitgehenden Neutralität, die bis zur Pause anhielt. Tom Zurga konnte knapp vor dem Pfiff nochmals Rabinig prüfen. Keine Tore also im ersten Durchgang.



Hohes Tempo auch im zweiten Durchgang

Das Spiel blieb auch in der zweiten Hälfte spannend. Es schlichen sich zwar phasenweise kleinere Fehler ein, die aber auch der Spielgeschwindigkeit geschuldet waren. Spittal wirkte dabei einen Zacken gefährlicher, Maximilian Fillafer & Matteo Revelant hatten die Führung am Fuß, während beim KAC vorwiegend Sandro für Gefahr sorgte.Die Torhüter Fabian Rabining und Jakob Karpf konnten sich in der zweiten Hälfte auszeichnen, hielten den Kasten sauber. Am Ende brachte also auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der gerechten Nullnummer in einem Spitzenspiel, wo nur die Tore zur Kracherpartie fehlten.

Stimmen zum Spiel

Klaus Thuller (Trainer KAC 1909): „Ein hochklassiges, temporeiches Ligaspiel mit Chancen für beide Mannschaften das Spiel für sich zu entscheiden. Beide scheiterten, eine Entscheidung für sich herbeizuführen.“

Philipp Dabringer (Trainer SV Spittal): „In der Startphase, vorwiegend nach Standards, hatten wir zweimal das Glück des Tüchtigen. Doch zum Ende hin, waren die besseren Chancen auf unserer Seite, ihr Goalie hielt zweimal richtig gut - letztlich eine gerechte torlose Punkteteilung, mit der wir, nach zuletzt vielen Gegentoren, ausgezeichnet leben können!“

Stats

Am KAC 1909 gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 16-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Kärntner Liga. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam das Heimteam auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Bei Spittal/Drau präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßten die Gäste im Tableau Plätze ein und rangieren aktuell nur auf Rang fünf.

Mit diesem Unentschieden verpasste der KAC 1909 die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der KAC 1909 den zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

In zwei Wochen trifft der KAC 1909 auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 11.11.2022 beim ASCO ATSV Wolfsberg antritt. Der SV Spittal/Drau erwartet am Sonntag den ATUS Ferlach.