Kraig gewinnt bei Landskron in Unterzahl!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 08:45

Durch ein 1:0 holte sich der SV Hirter Kraig drei Punkte bei SC Landskron. Die Gäste steckten dabei die jüngsten Niederlagen gut weg und wussten das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite.

Landskron der Führung deutlich näher

Vor der 0:6-Schlappe beim derzeit so formstarken ASK meinte Kraig-Trainer Harald Proprentner: „Wenn wir zwei der fünf ausstehenden Partien gewinnen, sind wir im Herbst im Soll.“ In Fischl war Kraig noch chancenlos, gegen Landskron präsentierten sich die Gäste besser eingestellt, wenngleich in der ersten Hälfte eine gehörige Portion Glück dabei war, die Null zu halten. Philipp Ronacher fand nach rund 20 Minuten eine dicke Kopfballchance vor und vor allem ein Lattenpendler kurz vor der Pause ließ die Villacher zu Recht hadern. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Goldtor von Hertelt in numerischer Unterlegenheit

In der zweiten Halbzeit kassierte Marco Pusnik die Gelbrote Karte, erst der zweite Ausschluss für die Mittelkärntner in der laufenden Saison, die in Villach überhaupt ungewöhnlich viele Kartons sammelten. Aus dem Freistoß erhielt Landskron die nächste Gelegenheit zur Führung, Igor Kondic tritt an und der Ball kracht abermals von Aluminium auf das Spielfeld zurück! SV Kraig konnte sich bei Sebastian Hertelt bedanken, der vor 300 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (71.). Ein Tor aus dem Nichts heraus, dachten sich die Anhänger von Landskron, die Entstehung war aber freilich gut durchgeführt: Martin Lamzari flankt auf Benjamin Lamzari, der die Abwehr von Landskron an sich bindet. Der freie Seb Hertelt netzt aus kurzer Distanz ein! Nach dem Führungstreffer konnte Landskron nicht mehr gebührend antworten. Unter dem Strich verbuchte der SV Hirter Kraig gegen Landskron einen im Hinblick auf den Klassenerhalt extrem wichtigen 1:0-Sieg.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): „Ich würde gar nicht sagen, dass der Sieg so glücklich war, so ist eben Fußball."



Stats

SC Landskron findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Für die Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Für die Gäste ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Insbesondere an vorderster Front kommt SV Kraig nicht zur Entfaltung, sodass nur 15 erzielte Treffer auf das Konto des SV Hirter Kraig gehen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt Landskron beim VST Völkermarkt an, während der SV Hirter Kraig einen Tag später den FC Hand in Hand Werker Lendorf empfängt.

Kärntner Liga: SC Landskron – SV Hirter Kraig, 0:1 (0:0)

71 Sebastian Hertelt 0:1