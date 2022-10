Bleiburg springt nach Sieg bei den WAC-Juniors nach vor

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 18:39

Durch ein 2:0 holte sich der SVG Bleiburg drei Punkte bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c. Die Jauntaler hielten hinten die Luken dicht und waren nach vorne über Konter gefährlich. Zwei davon schlossen sie ab und verlassen somit (wieder einmal) das Tabellenende.

Diesmal spielt Bleiburg (erfolgreich) passiv

Trotz oder vielleicht sogar wegen der Tabellensituation war Bleiburg bislang dafür bekannt, selbst den Ballbesitz zu suchen, mitzuspielen. Das ging in der Vergangenheit das eine oder andere Mal schief, diesmal entschloss sich Trainer Johannes Matschek zu einer defensiveren Spielweise, Konter und Umschaltspiel stand auf seinem Clipboard in der Kabine.

Die WAC-Youngsters waren bemüht, aus dem Ballbesitz Zählbares zu lukrieren, so recht wollten sie aber nicht vor das Tor der Gäste kommen. Die Defensivreihen der Petzenkicker hielten den Angriffen stand, im Konter deutete sich bereits Gefahr für die Heimischen an. 19 Minuten waren gespielt, da schnappte die Konterfalle erstmals zu. Marcel Primozic auf Adnan Besic, der scheitert vorerst per Kopf an Torhüter Elias Müller, dessen kurze Abwehr konnte er aber dann selbst abschließen! Besic und Marcel Mörtl vergaben bis zum Pausenpfiff weitere Möglichkeiten, die Lavanttaler, obwohl sichtlich bemüht, wollte nichts Zählbares gelingen.

Entscheidung via Konter in numerischer Überlegenheit

Viel änderte sich nicht am Geschehen in den zweiten 45 Minuten, bei den Heimischen ging eher noch weniger nach vor. So plätscherte die Begegnung großteils dahin, bis in der 87. Minute nochmals Pfeffer in die Begegnung kam. 1 vs 1, Dominik Peketz setzt sich gegen Raphael Huber durch, der foult ihn und sieht dafür Rot. Er war der letzte Mann. Die Aufgabe war für die Gastgeber nun nochmals erschwert und ein Konter in der Nachspielzeit erbrachte den Fangschuss. Der eingewechselte Mathias Knauder im Konter auf Dominik Peketz, der setzt noch einen Haken und schießt trocken ein. Damit war alles klar und Bleiburg verbuchte einen Sieg.

Stimme zum Spiel

Johannes Matschek (Trainer SVG Bleiburg): „Ein völlig verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute taktisch etwas anders aufgestellt war. Es ist heuer so brutal. Gewinnst du, springst gleich mal drei oder vier Plätze nach vorn. Verlierst du, bist wieder am Tabellenende. Heuer werden bis zum Schluss sieben oder acht Teams in den Abstiegskampf verwickelt sein, ein Massaker bahnt sich an.“

Stats

St. Andrä/WAC Juniors 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber rutschten mit dieser Niederlage auf den 15. Tabellenplatz ab.



Bleiburg verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der Kärntner Liga. Die letzten Resultate des SVG Bleiburg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bleiburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. SG St. Andrä/WAC Juniors 1c musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Nächster Prüfstein für SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c ist auf gegnerischer Anlage ASK Klagenfurt (Sonntag, 10:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SVG Bleiburg mit dem ASKÖ Gmünd.

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – SVG Bleiburg, 0:2 (0:1)

92 Dominik Peketz 0:2

19 Adnan Besic 0:1