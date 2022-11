Kraig trauert Sieg nach

Details Sonntag, 06. November 2022 11:43

Der SV Hirter Kraig und der FC Hand in Hand Werker Lendorf teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Allerdings haderte Kraig nach dem Spiel mit der mäßigen Chancenverwertung.



Zwei Handselfer sorgen für den Endstand

Vor 200 Zuschauern merkte man beiden Teams an, dass sie sich im Abstiegskampf befinden, es war kein rauschendes Fußballfest der beiden Teams. Das erwartete sich freilich auch niemand. Beide Teams waren nicht vollzählig, bei Kraig fehlte Star Sebastian Hertelt (privat) genauso wie der verletzte Michael Spielberger und der gesperrte Marco Pusnik. Bei Lendorf fehlte u.a. Sandro Morgenstern, Christof Morgenstern bot einige Teenager auf..

Trotz fehlender Offensiv-Power auf beiden Seiten gab es zwei Tore in der ersten Hälfte, beide aus Handselfer resultierend. Zuerst stellte Martin Lamzari das 1:0 für SV Kraig sicher (36.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Christian Wernisch zum Ausgleich für den FC Lendorf. Für die Oberkärntner vergab Christian Kautz eine tolle Möglichkeit.

Kraig mit mehr Chancen in der zweiten Hälfte

Die zweite Hälfte plätscherte zumeist dahin, bot nur zwei Aufreger: In der 55. wurde Max Felsberger beim Zug aufs Tor noch im letzten Abdruck entscheidend gestört. In der 88. Minute der Matchball für Kraig: Super 40-Meter Pass von Georg Pirker auf Paul Felsberger, der zieht allein auf das Gehäuse von Lukas Kohlmaier, der Torhüter bleibt aber Sieger und hält den Punkt für Lendorf fest! Der Schlusspfiff durch Referee Gerold Glantschnig setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): „Mir geht derzeit die letzte Konsequenz vor dem Tor ab. Durch die Ausfälle saßen auf der Bank drei 15-jährige, Niklas Stromberger bekam seine Minuten.“

Stats

Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Hirter Kraig nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto von SV Kraig gehen. SV Kraig verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. In den letzten Partien hatte der SV Hirter Kraig kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Den Kampf um die Klasse geht Lendorf in der Rückrunde von der 14. Position an. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 21 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Drei Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat der FC Hand in Hand Werker Lendorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Kraig auf SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c (14:00 Uhr), der FC Lendorf reist zu SC Landskron (13:30 Uhr).

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:1 (1:1)

44 Christian Wernisch 1:1

36 Martin Franz Alexander Lamzari 1:0