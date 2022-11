Khazhmagamadov bessert in der Nachspielzeit Fehler aus!

Details Sonntag, 06. November 2022 14:28

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Maria Saal gegen den SV Feldkirchen. Feldkirchen brachte wieder eine Führung nicht über die Ziellinie. Kevin Bretis erzielt Tor mit erstem Ballkontakt.



Verhaltene erste Halbzeit

Nach den starken Regenfällen vom Freitag bot sich den 22 Mann ein tiefes, schwieriges Geläuf. Beide Teams benötigten eine Anlaufzeit um auf Touren zu kommen, zudem waren beide nach den eher mäßigen Ergebnissen der Vorwochen sichtlich verunsichert. Dabei hätte es Maria Saal mit dem Ankick bereits die Führung auf dem Fuß gehabt, der Schuss ging aber am Kasten vorbei. Gegen Ende des ersten Durchgangs häuften sich die Möglichkeiten für Feldkirchen, Schwaiger und Hinteregger vergaben aber die Gelegenheiten zur Führung. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Lattacher übernimmt und beweist ein goldenes Händchen, Ausgleich mit dem Schlusspfiff

Feldkirchen-Trainer Stefan Pusterhofer lief nach einem seiner Meinung nach nicht geahndeten Foul von Maria Saal auf so hoher Betriebstemperatur, dass ihn Schiedsrichter Günter Messner zur Abkühlung auf die Tribüne verbannte. Co-Trainer Michael Lattacher übernahm auf der Linie und bewies mit der Einwechslung von Kevin Bretis ein goldenes Händchen. Bretis lief schnurstracks zur langen Stange hin, bekam eine Flanke und nickte per Kopf zum 0:1 ein (78.)! Er war zu dem Zeitpunkt noch keine 30 Sekunden auf dem Platz. Imran Khazhmagamadov verschätzte sich in der Aktion beim Flankenball, sah nicht gut aus. Er sollte den Fehler korrigieren.

Die Nachspielzeit war angebrochen. Feldkirchen vergab in der Zwischenzeit durch Bretis, Tiffner und Pavicevic Matchbälle. Ecke für Maria Saal, alles versammelt sich im Strafraum von Dario Pick. Khazhmagamadov entzieht sich der Bewachung, der Ball springt auf und vom 5er-Eck knallt er unhaltbar zum Ausgleich ein! Das war auch die letzte Aktion, das Spiel endet remis und bereits zum dritten Mal en suite bringt Feldkirchen einen Vorsprung im Finish nicht über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Michael Lattacher (Co-Trainer Feldkirchen): "Der Schiedsrichter ließ für unseren Geschmack zu lange nachspielen. Es steckt ein wenig der Wurm bei uns drin."

Stats

Den Kampf um die Klasse geht Maria Saal in der Rückrunde von der 16. Position an. Die Stärke des SK Maria Saal liegt in der Offensive – mit insgesamt 33 erzielten Treffern. Maria Saal verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Zuletzt war beim SK Maria Saal der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Der SV Feldkirchen hat 24 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Feldkirchen momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte der SV M&R Feldkirchen kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Am kommenden Samstag trifft Maria Saal auf den SV St. Jakob im Rosental (13:30 Uhr), der SV Feldkirchen reist zum SVG Bleiburg (14:00 Uhr).

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SV M&R Feldkirchen, 1:1 (0:0)

96 Imran Khazhmagamadov 1:1

78 Kevin Alfons Bretis 0:1