WAC Juniors überraschen beim ASK!

Details Sonntag, 06. November 2022 16:46

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SG St. Andrä/WAC Juniors 1c beugen mussten. Mit einem Sieg wäre die Elf von Dietmar Thuller nämlich auf Platz 1 gesprungen. So aber konnten sich die WAC-Juniors aus dem Tabellenkeller absetzen.

„Einfach so wie immer spielen“ und ein Doppelschlag als Erfolgsrezept

WAC-Trainer Raphael Stocker bereitete die jüngste Elf der Liga nicht gesondert auf den schweren Gang nach Fischl vor. „Wir spielen immer gleich, wenn Einstellung und Leistung passt, ist gegen jeden Gegner was drin“, verrät der Coach nach dem Spiel seinen Zugang.

Mit offenen Karten nahmen die Gäste dem ASK jenen Wind aus den Segeln, der sie in den letzten Wochen als Team der Stunde nach oben klettern ließ. Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete sich Elias Dorner nach einer Flanke von Jakob Frauwallner verantwortlich (23.). Bereits eine Minute später brachte Paul Staudinger das Netz erneut für St. Andrä/WAC Juniors 1c zum Zappeln. Er nutzte dabei einen Fehler der ASK-Innenverteidigung eiskalt aus. Nun drückte der ASK wohl, öffnete aber den Lavanttalern die Räume für gefährliche Konter. Staudinger traf in der Phase nur Aluminium und so ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Abermals Aluminium, um den Erfolg wurde noch gezittert

Der zweite Durchgang brachte das gewohnte Bild: Der ASK wohl mit mehr Spielanteilen, der WAC fuhr gefährliche Konter. Einen Treffer holte Sinan Samardzic auf. Er ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und verwertete eine Flanke per Kopf zum 1:2 für die Heimmannschaft. Der ASK löste fortan sein Defensivkonzept auf, Treffer gelangen den Klagenfurter aber keine mehr. Auf der anderen Seite traf Staudinger abermals die Stange. Obwohl SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASK Klagenfurt zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Stimme zum Spiel

Raphael Stocker (Trainer WAC-Juniors): „Vor allem in der ersten Halbzeit verabsäumten wir eine klarere Führung und mussten so noch um die Früchte des Tages zittern.

Stats

Trotz der überraschenden Pleite bleibt ASK Klagenfurt in der Tabelle stabil. Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt ASK Klagenfurt den besten Angriff der Kärntner Liga, jedoch kam dieser gegen SG St. Andrä/WAC Juniors 1c nicht voll zum Zug. ASK Klagenfurt verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. ASK Klagenfurt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c im Klassement nach vorn und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat SG St. Andrä/WAC Juniors 1c momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für St. Andrä/WAC Juniors 1c, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag trifft ASK Klagenfurt auf den ASKÖ Gmünd, SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c spielt tags zuvor gegen den SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 1:2 (0:2)

60 Sinan Samardzic 1:2

24 Paul Staudinger 0:2

23 Elias Johann Dorner 0:1