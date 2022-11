FC Lendorf siegt in Landskron!

Details Sonntag, 13. November 2022 10:26

Lendorf erreichte einen 3:1-Erfolg bei Landskron. Nach einem rassigen Spiel setzten sich die Oberkärntner durch und verlassen damit die Abstiegsränge. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Schön heraus gespielte Lendorf-Führung, Ausgleich für Landskron

Vor 300 Zuschauern übernahm Lendorf sofort das Kommando, Sandro Morgenstern lässt im Mittelfeld zwei Mann aussteigen, schickt Christian Kautz der wiederum den Ball auf Christian Wernisch anbringt. Der hat keine Probleme, das 1:0 für den FC Hand in Hand Werker Lendorf (7.) sicherzustellen. Ein schön heraus gespielter Treffer. Lendorf zog sich fortan etwas zurück, Christoph Erlacher nutzte seine Chance für den SC Landskron und beförderte in der 28. Minute das Leder per Kopf zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Christian Kautz beendet seine Ladehemmung

Seit der zweiten Runde hat Christian Kautz nicht mehr getroffen. Eine Ladehemmung, die an jedem Stürmerego nagt. Jetzt konnte der routinierte Angreifer endlich wieder als erster den Torjubel anstimmen. Es war ein abgeschlossenes Solo in Minute 54, das zum 2:1 führte. Landskron wirkte nun nicht mehr spritzig genug, um nochmals eine Wende herbeizuführen. Dafür hielt Keeper Alen Brandic seine Mannen mit zwei tollen Paraden in Schlagdistanz. Rund um die 70. Minute gab es allerdings Elferarlarm im Lendorfer Strafraum, Schiedsrichter Mathias Bodner winkte aber ab. So war es den beiden eingewechselten Youngster Michael Morgenstern & Johannes Brunner (beide 16) vorbehalten, das Spiel zu entscheiden: M. Morgenstern knöpft Landskron in der Vorwärtsbewegung den Ball ab, zusammen mit Brunner läuft er allein allein auf das Landskron-Tor, Morgenstern legt uneigennützig auf Brunner ab, das 3:1 und die Entscheidung war perfekt! (84.). Die Lendorf-Ecke jubelte enthusiastisch, völlig aus dem Häuschen. Letzten Endes ging Lendorf im Duell mit Landskron als Sieger hervor.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Ich habe zu Michael & Johannes gesagt: Gehts rein und entscheidet das Spiel! Das kam dann tatsächlich so!“

Stats

Trotz der Schlappe behält SC Landskron den siebten Tabellenplatz bei.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der FC Hand in Hand Werker Lendorf in der Tabelle nach vorn und belegt jetzt den

13. Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief der FC Lendorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Vier Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Lendorf momentan auf dem Konto. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Landskron derzeit auf dem Konto.

Am Samstag muss die Heimmannschaft beim SV Spittal/Drau ran, zeitgleich wird der FC Hand in Hand Werker Lendorf von SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c in Empfang genommen.

Kärntner Liga: SC Landskron – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:3 (1:1)

84 Johannes Brunner 1:3

54 Christian Kautz 1:2

28 Christoph Wolfgang Erlacher 1:1

7 Christian Wernisch 0:1