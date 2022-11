Abermals Big Points für Kraig gegen einen direkten Konkurrenten!

Details Sonntag, 13. November 2022 11:22

SV Kraig erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen St. Andrä/WAC Juniors 1c. Der Sieg war verdient, ein bestens aufgelegter, wie hart gesottener Sebastian Hertelt drückte der Begegnung seinen Stempel auf. Im Hinspiel hatte das Heimteam das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Führung liegt schon früh in der Luft

Im Duell zweier unberechenbarer Truppen erwischte eindeutig Kraig den besseren Start. Die Elf von Harald Proprentner entwickelte von Beginn an Druck, erhielt guten Zugriff auf das spiel. Bereits in der Anfangsphase hatten es Martin Lamzari (gute Abwehr von Alexander Pöschl) & Georg Pirker (Stange) auf dem Fuß. Die Führung ließ aber noch einige Zeit auf sich warten: Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Gala von Seb Hertelt nach „Selbstbehandlung“

Routinier Sebastian Hertelt plagen seit geraumer Zeit Schulterprobleme. Immer wieder springt sie kurz heraus, mittlerweile renkt er das im wahrsten Sinne des Wortes selbst wieder zurecht. Diese schmerzhafte Prozedur blieb ihm auch im Spiel gegen die WAC-Juniors nicht erspart. Es hielt ihn aber nicht davor ab, die 250 Fans in Entzücken zu versetzen. Zuerst traf er zur mittlerweile hochverdienten Führung per Kopf nach einer Ecke (73.). Dann bereitet er mit viel Übersicht und uneigennützig das 2:0 durch Martin Lamzari vor (86.). Im Finish durfte dann noch Paul Zuschlag über seinen Premierentreffer in der Landesliga jubeln. Schließlich strich der SV Hirter Kraig die Optimalausbeute gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c ein.



Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer SV Kraig): "Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der Innenverteidiger Lukas Höberl & natürlich Seb Hertelt noch hervorstachen!""



Stats

SV Kraig verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. Der SV Hirter Kraig ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Kraig setzte sich mit diesem Sieg von SG St. Andrä/WAC Juniors 1c ab und belegt nun mit 23 Punkten den neunten Rang, während St. Andrä/WAC Juniors 1c weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist der SV Hirter Kraig zum ASKÖ Gmünd, zeitgleich empfängt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c den FC Hand in Hand Werker Lendorf.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 3:0 (0:0)

90 Paul Zuschlag 3:0

86 Martin Franz Alexander Lamzari 2:0

73 Sebastian Hertelt 1:0