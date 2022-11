Elfer verschossen! Maria Saal muss sich gegen St. Jakob mit einem Remis begnügen

Details Sonntag, 13. November 2022 13:07

Der SV St. Jakob/R. fuhr als Favorit zu den Domkickern, der Spielverlauf entwickelte sich aber zugunsten von Maria Saal, das beim Stand von 1:0 einen Elfer verschoss. Die Gäste glichen danach zum verdienten Unentschieden aus. Im Hinspiel hatte Maria Saal bei St. Jakob/R. triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Leichte Vorteile für das Auswärtsteam

Maria Saal, wo neben den Langzeitverletzten Goalgetter Marco Pirker erkrankt fehlte, spielte aus einer gesicherten Abwehr heraus, die Rosentaler hatten in der Folge mehr Spielanteile, ohne dass sie zwingend in Führung sein müssten. Ansätze von guten Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten, diese wurden aber nicht exakt genug zu Ende gespielt. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SK Maria Saal und den SV St. Jakob im Rosental ohne Torerfolg in die Kabinen.

Marco Müller trifft und vergibt vom Elferpunkt

In der 47. Minute bejubelte Maria Saal vor 130 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Marco Müller verwertete einen Handselfer bombensicher. Jetzt kam Bewegung in die Begegnung, St. Jakob-Trainer Alex Suppantschitsch brachte frische Kräfte auf das Feld. Die große Chance zu einer Vorentscheidung bot sich aber dennoch Maria Saal. Foul im Strafraum, wiederum Elfmeter für die Gastgeber und abermals macht sich Marco Müller bereit. Diesmal setzt er den Ball aber knapp über die Querlatte. So kommt es, wie es kommen musste. 78. Minute, Freistoß aus rund 25 Metern für St. Jakob. Thomas Ogradnig tritt an und trifft den Ball perfekt: Über die Mauer senkt er sich in die Maschen zum verdienten 1:1 zugunsten des SV St. Jakob/R. (78.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Christoph Hopfgartner die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff. Im Finish war für beide noch der Sieg möglich.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): „Objektiv betrachtet war es ein gerechtes Remis, wo sich auch niemand beschweren durfte, wenn der andere gewinnt. Aber natürlich ist es bitter, wenn wir beim Stand von 1:0 einen Elfmeter vergeben.“

Stats

Der SK Maria Saal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den 16. Platz in der Tabelle ein. Die Stärke von Maria Saal liegt in der Offensive – mit insgesamt 34 erzielten Treffern. Fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der SK Maria Saal derzeit auf dem Konto. Seit sieben Spielen wartet Maria Saal schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel St. Jakob/R. in der Tabelle auf Platz vier. Offensiv konnte dem Gast in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der SV St. Jakob im Rosental verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt der SK Maria Saal bei SK Austria Klagenfurt Amateure an, während der SV St. Jakob/R. einen Tag später den SVG Bleiburg empfängt.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SV St. Jakob im Rosental, 1:1 (0:0)

78 Thomas Ogradnig 1:1

47 Marco Mueller 1:0