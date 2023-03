Maria Saal ist das Team der Stunde!

Details Samstag, 25. März 2023 19:15

Der SK Maria Saal und der VST Völkermarkt lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Domkicker steckten dabei einen 0:2-Rückstand weg, waren in der zweiten Halbzeit etwas durch Gelbrot für Oliver Kuester begünstigt. Im Hinspiel hatte Maria Saal gegen Völkermarkt mit 2:1 die Nase vorn.

Maria Saal holt mit ruhenden Bällen ein 0:2 auf, Gelbrot für Oliver Kuster

Am Anfang lief alles für Völkermarkt. Sieben Minuten waren gespielt, als Anze Pisek vor 200 Zuschauern die Führung für den VST Völkermarkt besorgte. Dabei blieb es nicht. Daniel Primusch erhöhte für den Gast auf 2:0 (31.) und Maria Saal schien zu dem Zeitpunkt chancenlos zu sein, vergab zudem einen Elfmeter.



Elfmeter und 0:2 verfehlten aber ihre Wirkung als Weckruf nicht. Die Truppe von Hannes Lassnig und fand durch zwei direkte Freistöße durch Damjan Jovanovic (33.) Christoph Orasch (37.) in die Begegnung hinein. Ganz glücklich wirkte Schlussmann Zitterer bei den Gegentreffern nicht. Richtig in die Bredouille brachte Oliver Kuester schon dazwischen die Abstimmungsstädter in der 36. Minute, indem er die Ampelkarte kassierte. Unmittelbar vor der Pause stellte Marco Pirker (44.) nach guter Vorarbeit von Senad Huseinbasic den ursprünglichen Score vollends auf den Kopf. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Maria Saal kontrolliert das Geschehen und fährt den nächsten Sieg ein

Die nächsten 40 Minuten waren eine klare Angelegenheit für Maria Saal. Das Geschehen wurde kontrolliert, einige Chancen liegen gelassen. Pirker schnürte mit seinem sehenswerten zweiten Treffer in das Kreuzeck einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Manu Kerhe leistete die Vorarbeit. Wenige Minuten vor Spielende verkürzte der VST Völkermarkt auf 3:4 (89.). Für eine neuerliche Wende fehlten dann die nötigen Körner. Letzten Endes holte der SK Maria Saal gegen Völkermarkt drei Zähler.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): „Der Lauf verschafft uns im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft. Die Mannschaft zeigte nach dem 0:2 großen Charakter.“

Stats

Seit sechs Begegnungen hat der SK Maria Saal das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Stärke des VST Völkermarkt liegt in der Offensive – mit insgesamt 39 erzielten Treffern. Völkermarkt verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Sieg zog Maria Saal am VST Völkermarkt vorbei auf Platz neun. Völkermarkt fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft der SK Maria Saal auf den SV Spittal/Drau, der VST Völkermarkt spielt am selben Tag gegen den SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – VST Völkermarkt, 4:3 (3:2)

89 Gregor Achim Schnoegl 4:3

52 Marco Paul Pirker 4:2

44 Marco Paul Pirker 3:2

37 Christoph Orasch 2:2

33 Damjan Jovanovic 1:2

31 Daniel Ulrich Primusch 0:2

7 Anze Pisek 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei