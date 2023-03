Erster Punkt im Frühjahr für Feldkirchen

Details Samstag, 25. März 2023 19:44

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c und dem SV M&R Feldkirchen 0:0. Es war kein fußballerischer Leckerbissen, der sich den Zuschauern bot, das war angesichts der Tabellensituation aber auch nicht zu erwarten. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von SG St. Andrä/WAC Juniors 1c zu Ende gegangen.

Jeweils ein Stangentreffer, Übergewicht für die Gäste

Feldkirchen legte es im Lavanttal defensiv an, was nicht verwundert, schließlich wies die Frühjahrestabelle für die Tiebelstädter vor dem Spiel noch keinen Punkt aus. Dennoch gab es auf beiden Seiten Chancen, jeweils ein Ball klatschte von Aluminium zurück, jener der Gäste über Raphael Regenfelder von der Innenstange. Feldkirchen kam noch mehrmals gefährlich in den Strafraum von den WAC-Fohlen, meistens über Standards, wo Trainer Stefan Pusterhofer die Schwächen beim Gegner sah. Tore gab es nicht zu verzeichnen.

WAC-Youngsters mit mehr Puste, aber ohne Torerfolg

Im zweiten Durchgang waren die Spielpläne beider Teams bereits durch unplangemäße Wechsel nur noch bedingt gültig. Auf der Seite des WAC musste Trainer Gernot Rainer „10er“ Mario Müller bereits nach 30 Minuten tauschen, Stefan Pusterhofer konnte lediglich 15 Minuten länger auf Kapitän Raphael Groinig bauen. Direkt nach dem Seitenwechsel konnte sich Feldkirchen bei Torhüter Thamer bedanken, dass die Null hielt, er parierte einen Freistoß, der sich in das Tor gesenkt hätte.

Auch im Anschluss waren die Lavanttaler das spritzigere Team. Feldkirchen beschränkte sich auf das Verwalten des ersten Punktes. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich St. Andrä/WAC Juniors 1c und der SV Feldkirchen schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Nach den beiden Auftaktniederlagen, eine hat der Schiri zu verantworten, war das Selbstvertrauen angeknackst. Wir waren deshalb sehr defensiv orientiert. Wir waren die erste, der WAC die zweite Halbzeit besser, ich denke das Remis geht in Ordnung. Die Liga ist heuer brutal."

Stats

Zu mehr als Platz 16 reicht die Bilanz des Heimteams derzeit nicht. SG St. Andrä/WAC Juniors 1c

wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der SV Feldkirchen kann einfach nicht gewinnen.

St. Andrä/WAC Juniors 1c verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen. Sechs Siege, acht Remis und sieben Niederlagen hat SV Feldkirchen derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c auf den SV St. Jakob im Rosental, der SV M&R Feldkirchen spielt tags zuvor gegen den ASKÖ Gmünd.

