ATSV Wolfsberg gibt mit Kantersieg rote Laterne ab!

Details Freitag, 31. März 2023 21:24

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der ATSV Wolfsberg und Landskron mit dem Endstand von 8:0. Begünstigt von einer frühen Roten Karte nützen die Gastgeber den Vorteil perfekt und schossen Landskron mit einer gehörigen Packung heim Zu einer torreichen Angelegenheit war bereits das Hinspiel ausgeartet. Allerdings teilten sich beim 3:3 die Treffer gerecht auf.

Rote Karte nach wenigen Sekunden für Martin Koller entscheidet de facto das Spiel

Ein Ausschluss in Minute eins gleicht einer 100-jährigen Naturkatastrophe, aber genau das passierte Martin Koller. Er verhinderte eine Torchance, angesichts des frühen Zeitpunkts hart, aber regelkonform. Gäste-Trainer Bernhard Seebacher konnte seinen Matchplan bereits in die Tonne treten.

Ehe aber die Gäste eine neue Strategie entwickelten, schlugen die Lavanttaler bereits zu. Die Truppe von Mario Romac konnte geschickt das Momentum für eine sehr frühe Vorentscheidung nutzen. Nach 20 Minuten stand es nach Toren von Nejc Plaznik (9.), Maximilian Sorger (12.) & Denin Begic (17.) bereits 3:0 und die Partie war im Grunde bereits entschieden. Gregor Piskur legte noch das 4:0 drauf (41.). Das überzeugende Auftreten des ASCO ATSV Wolfsberg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

ATSV Wolfsberg setzt konsequent nach und feiert ein Schützenfest

ATSV Wolfsberg, das die angeschlagenen Andraz Paradiz & Marcel Stoni vorerst schonte, wollte im zweiten Durchgang auch etwas für das Torverhältnis und das Selbstvertrauen unternehmen. Ein Vorhaben, das durchschlagend gelang: Bastian Rupp (50.), Sorger (55.) und der eingewechselte Marcel Stoni (83.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:0 in die Höhe. Nico Andre legte in der 85. Minute zum 8:0 für den ATSV Wolfsberg nach. Am Ende fuhr der ASCO ATSV Wolfsberg einen deutlichen Sieg ein, der auch unter Berücksichtigung der Roten Karte beeindruckend ausfiel. Acht Tore muss man erst mal schießen.

Stimme zum Spiel

Mario Romac (Trainer ATSV Wolfsberg): "Die Rote Karte spielte uns in die Karten, aber die Leistungen sind schon das ganze Frühjahr sehr stark."

Stats

Die drei ergatterten Zähler hatten für den ATSV Wolfsberg zumindest vorläufig das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Der ASCO ATSV Wolfsberg befindet sich nach vier Spielen ohne Niederlage in Folge auf dem Weg nach oben.

Trotz der Schlappe behält SC Landskron vor den weiteren Spielen den achten Tabellenplatz bei. In der Defensive drückt der Schuh bei Landskron, was in den 50 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. .

In zwei Wochen, am 10.04.2023, tritt Wolfsberg beim ASKÖ Köttmannsdorf an, während Landskron zwei Tage früher den SV M&R Feldkirchen empfängt.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – SC Landskron, 8:0 (4:0)

85 Nico Andre 8:0

83 Marcel Maximilian Stoni 7:0

55 Maximilian Sorger 6:0

50 Bastian Rupp 5:0

41 Gregor Piskur 4:0

17 Denin Begic 3:0

12 Maximilian Sorger 2:0

9 Nejc Plaznik 1:0

