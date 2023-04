Kein Trainereffekt für Feldkirchen in Landskron!

Details Sonntag, 09. April 2023 20:38

Für den SV Feldkirchen gab es in der Partie gegen Landskron, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der Heimerfolg war verdient, von den Gästen recht wenig zu sehen. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV Feldkirchen Glücksgefühle beschert.

Beschaulicher erster Durchgang

Viel gibt es über die erste Hälfte nicht zu berichten. Der Wetterbericht sagte Regen voraus und der traf auch zu. Beiden Teams war es anzumerken, dass es um den Klassenerhalt ging, Landskron wurde von ATSV Wolfsberg 0:8 abgeschossen, Feldkirchen ist seit neun Spielen sieglos und tauschte zu Wochenbeginn den Trainer.

Feldkirchen zirkulierte wohl etwas mehr das Arbeitsgerät, richtig gefährlich konnte die Truppe von Neo-Coach Michael Lattacher aber nicht werden. Landskron war der Führung näher, Ein Enzi-Schuss streifte die Stange zwei weitere Male gab es vielversprechende Situationen im Strafraum. Das war es auch schon mit Hälfte eins.

Mit einer Leistungssteigerung verdiente sich Landskron die drei Punkte

Landskron-Trainer Bernhard Seebacher fand beim Pausentee die richtigen Worte für seine Truppe, die in der zweiten Hälfte wesentlich mutiger auftrat. Igor Kondic drückte gleich nach der Pause mal ab, noch knapp drüber. Nach genau einer Stunde die wohl spielentscheidende Szene: Philipp Ronacher mit einem Energieanfall über die rechte Seite, hält von der eigenen Hälfte ausgehend Forschheit und Tempo und kann noch auf ideal auf Kondic aufspielen. Der markierte das 1:0 (0.)!

Neo-Coach Lattacher reagierte sofort, brachte Mujkic & Hinteregger für die Offensive. Nur war die Reaktion vergebens, Feldkirchen kam weiter nicht so richtig in das Geschehen rein. Aufregung gab es dann wieder 15 Minuten vor Schluss, als Landskron-Trainer Seebacher aus seiner Coaching-Zone flog. Er regte sich über eine Gelbe Karte für Igor Kondic auf, aus seiner Sicht höchst ungerecht: "Der hat eine Kopfverletzung und der Schiri wirft ihm Simulieren vor!"

Auch diese Aufreger brachten Feldkirchen nicht auf Schiene. Die Tiebelstädter blieben über 90 Minuten weitgehend harmlos und mussten in der Nachspielzeit noch ein Elfertor durch Ozbej Kuhar nach Foul an Philipp Gatti hinnehmen. Der fiel so unglücklich, dass er sich dabei die Speiche brach, wohl einige Wochen ausfällt. Das Spiel endete verdient 2:0 für Landskron.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): "Nach der kurzen Hektik rund um meine Rote Karte brachten wir das Spiel wieder unter Kontrolle. Wichtige Punkte, wir brauchen aber weitere Zähler für den Klassenerhalt!"

Stats

Der Sieg über den SV Feldkirchen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SC Landskron von einem frühen Klassenerhalt träumen. Landskron verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen.

SV Feldkirchen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Gast bisher ein. Trotz der Niederlage belegt der SV M&R Feldkirchen weiterhin den zwölften Tabellenplatz.

Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) tritt SC Landskron beim ASKÖ Köttmannsdorf an, schon zwei Tage vorher muss SV Feldkirchen seine Hausaufgaben beim SV St. Jakob im Rosental erledigen.

Kärntner Liga: SC Landskron – SV M&R Feldkirchen, 2:0 (0:0)

93 Ozbej Kuhar 2:0

60 Igor Kondic 1:0

