Ein Remis, das keinem so richtig hilft

Köttmannsdorf und der ASCO ATSV Wolfsberg verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Bis zum Ausgleich durften die Gäste mit drei Punkte liebäugeln, im Finish war Köttmannsdorf besser. Mit dem Remis bleiben beide im Tabellenkeller stecken. Der ATSV Wolfsberg hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.



Mäßiges Niveau bei ATSV-Vorteilen in der ersten Hälfte

Viel gibt es von der ersten Hälfte nicht zu berichten. Mehr von der besseren Hälfte von Köttmannsdorf-Trainer Darko Djukic, die am Ostersonntag ihren 0. Geburtstag feierte. Diese positive Laune übertrug sich aber nicht auf sein Team, wo lange rein gar nichts zusammenlief.

Viel besser war ATSV Wolfsberg, trotz der 8:0-Selbstvertrauen-Spritze über Landskron in der Vorwoche allerdings auch nicht. Allerdings spielten die Gäste nach 25 Minuten dann doch einmal groß auf, Werner Ambrosch war nach toller Kombination bereits geschlagen, aber Fabian Janschitz kratzte das Leder noch vor der Linie weg Zur Halbzeit war die Partie ergo nach keinen Treffern noch vollkommen offen.

Steigerung von Köttmannsdorf nach Rückstand

Von besseren Haltungsnoten kann man sich im Fußball nichts kaufen, insbesondere wenn der Wettkampf ohnehin nicht auf höchstem Niveau abgewickelt wird. Einen gewissen Selbstvertrauensbonus nahmen sich die Lavanttaler aber mit, starteten forsch in die zweite Hälfte und in der 50. Minute zeigte Schiedsrichter Christian Maier nach einer Grätsche im Strafraum auf den Elferpunkt. Völlig einverstanden zeigte sich Köttmannsdorf-Trainer Darko Djukic nicht mit der Entscheidung: "Eine 50/50-Angelegenheit, wir bekommen das nicht!"

Wie auch immer, die Entscheidung blieb stehen und Nejc Plaznik verwandelt den Elfer auf Raten. Jetzt war die bislang völlig harmlose Köttmannsdorf-Offensive gefordert und mit dem ersten wirklich guten Angriff gelingt prompt der Ausgleich. Der eingewechselte Tyrone McCargo über links, flankt zur zweiten Stange, wo Aner Mandzic perfekt postiert den Score egalisiert (57.)!

Im Finish spielten dann beide Teams befreiter auf, Köttmannsdorf war näher am Sieg dran, aber auch die Gäste fanden vorwiegend über Pfennich Gelegenheiten vor. Überwiegend rückte aber Wolfsberg-Goalie Johannes Wulz in das Zentrum des Geschehens, der seinen Kasten bis zum Schlusspfiff sauber hielt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und der ASCO ATSV Wolfsberg spielten unentschieden. Allerdings bringt beide der Punkt nicht entscheidend weiter.

Stimme zum Spiel

Darko Djukic (Trainer Köttmannsdorf): „Ich glaube schon, dass wir ein klein wenig näher am Sieg dran waren. Allerdings fehlte es an allen Ecken und Enden ein kleines bisschen. Nirgends viel, aber es summierte sich eben. Dass wir zwei Spiele weniger haben, dürfen wir nicht einrechnen. Wir müssen die Punkte erst holen.“

Stats

Der ASKÖ Köttmannsdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. Der überschaubare Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Köttmannsdorf aktuell nur Position 15 bekleidet.

Die Leistungssteigerung des ATSV Wolfsberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Wolfsberg einen deutlich verbesserten neunten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 17 ab. Mit diesem Unentschieden verpasste Köttmannsdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den 15. Platz.

Schon am Sonntag ist der ASKÖ Köttmannsdorf wieder gefordert, wenn SC Landskron zu Gast ist. Am 14.04.2023 empfängt der ASCO ATSV Wolfsberg in der nächsten Partie den SK Maria Saal.

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – ASCO ATSV Wolfsberg, 1:1 (0:0)

54 Aner Mandzic 1:1

50 Nejc Plaznik 0:1

