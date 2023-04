ASK Klagenfurt nicht zu stoppen

Details Samstag, 15. April 2023 16:13

ASK Klagenfurt erreichte nach einer neuerlich sehr starken Darbietung einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Spittal/Drau und baute die Tabellenführung damit aus. ASK Klagenfurt hatte das Hinspiel gegen den SV Spittal/Drau mit 3:2 gewonnen.

ASK-Taktik auf Scheer ausgerichtet

Die meisten Trainer der Fußballwelt schwören zwar Stein und Bein, dass sie die Taktik nicht direkt auf den Gegner ausrichten, sondern ihnen versuchen, das Spiel aufzuzwingen. ASK-Trainer Dietmar Thuller gehört nicht zu dieser Art, legt sehr wohl je nach Gegner unterschiedliche Spielpläne fest.

So auch gegen Spittal, wo der ASK auf Momente eines etwas zu weit vorne stehenden Ralph Scheer wartete. In diesen Situationen gingen die Klagenfurter energisch in die Zweikämpfe und wurde der Ball erobert, ging er in den Raum, den Scheer öffnete. Seine Nebenspieler waren dann nicht immer schnell genug, um diese Räume zu schließen.

Genau so fiel das 1:0 für die Gäste, Alexander Killar vollendete in der 15. Minute die Vorbereitungsarbeiten von Niko Maric (auf der ungewohnten Position rechts im Mittelfeld) und Matic Ahacic.

Die Bomber treffen nicht gegen den Ex-Verein

Sinan Samardzic war nicht im Startaufgebot von Spittal, Philipp Dabringer brachte ihn aber in der zweiten Hälfte ins Spiel. Allerdings kam es dadurch nicht zu neuen Impulsen im Spiel der Oberkärntner. Vielmehr war der ASK dem 2:0 näher, besonders Ahacic konnte sich an den Kopf greifen, als er völlig unbedrängt aus kurzer Distanz in die Wolken schoss.

Es rächte sich nicht. Zwei späte Treffer sicherten die drei Punkte für die Klagenfurter ab. Für das 2:0 von ASK Klagenfurt zeichnete Danijel Micic durch einen Elfer nach Foul an Bomber Seid Zukic verantwortlich (92.). Matic Kopac setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den Ligaprimus kurz vor dem Abpfiff (95.). Schließlich sprang für den Gast gegen Spittal/Drau ein Dreier heraus und hat somit sämtliche direkten Duelle gegen die Spitzenteams gewonnen.

Spielsplitter

ASK-Trainer Dietmar Thuller fungierte im Schlager auch als Physio und wollte während dem Spiel nicht auf der Bank sitzen, nahm kurzerhand auf dem Physio-Koffer Platz. Das missfiel dem Linienrichter, der das Schiri Bodner anzeigte. Die erste Gelbe für ihn. Die Zweite gab es dann, als er nach einem Foul vergebens eine Karte fordert. Vor dem spielentscheidenden Elfmeter wollte Kapitän Micic eigentlich Zukic den Ball überlassen. Co-Captain Marco Leininger overrulte dabei seinen „Chef“, Micic fügte sich und traf.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Wir haben den provokanten Jubel von Spittal-Trainer Dabringer in seiner Dellach: Zeit nicht vergessen, als er ein Tor in unserer Coaching-Zone feierte. Alle waren brennhas und setzten unseren Spielplan zugleich perfekt um. Meine Rote Karte ist kein Drama, der Kleinlichkeit des Liri geschuldet. Der Schiedsrichter selbst war an sich gut."

Stats

Die Trendkurve des SV Spittal/Drau geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage fiel die Heimmannschaft in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Mit beeindruckenden 58 Treffern stellt Spittal/Drau den besten Angriff der Kärntner Liga, allerdings fand ASK Klagenfurt diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Offensiv sticht ASK Klagenfurt in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute ASK Klagenfurt die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte ASK Klagenfurt 15 Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, ASK Klagenfurt zu besiegen.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt der SV Spittal/Drau beim SV Hirter Kraig an. Für ASK Klagenfurt geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 28.04.2023 beim ASCO ATSV Wolfsberg gastiert.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – ASK Klagenfurt, 0:3 (0:1)

95 Matic Kopac 0:3

92 Danijel Micic 0:2

15 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 0:1

