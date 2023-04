Unterhaltsames Unentschieden zwischen Ferlach und Lendorf!

Details Samstag, 15. April 2023 16:56

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des ATUS Ferlach gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf. Ferlach galt als leichter Favorit, wurde dieser Rolle nicht ganz gerecht, Lendorf war im Finish dem Sieg näher. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Ausgeglichene erste Halbzeit

General Winter will nicht weichen, hält mit eisiger Klaue Kärnten fest im Griff. Das wirkt sich selbstredend auf die Zuschauerzahlen aus. 125 kamen, das Spiel hätte sich mehr verdient. Zunächst ging Ferlach relativ schnell durch Kapitän Lukas Jaklitsch in Führung. Sein Freistoß wurde abgefälscht. Kurz vor der Pause dann Ecke Florian Pingist auf Mario Zagler, der wird gelegt (45.). Sandro Morgenstern verwertet den fälligen Elfmeter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Abermals egalisiert Lendorf die Ferlacher Führung, lebhaftes Finish

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst wieder die Büchsenmacher an der Reihe. Das 2:1 von Ferlach stellte wiederum Jaklitsch sicher (51.). Sein Schuss hätte das Gehäuse wohl verfehlt, der Ball wurde aber abgefälscht. Die Schockstarre der Oberkärntner währte aber nur kurz. Christian Wernisch verarbeitet einen langen Ball, lässt auf Fabio Daxer abtropfen, der in die lange Ecke verwertete (56.).

Numerisch ins Hintertreffen geriet Lendorf in der 75. Minute, als Johannes Brunner mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Unstrittig war sie nicht, Lendorf versteht noch lange nach dem Schlusspfiff nicht die Entscheidungsgrundlage von Schiedsrichter Jan Lap. Aber die Oberkärntner blieben numerisch unterlegen, das Team mit den besseren Chancen, einmal vergab Pingist, in einer anderen Szene reklamierten sie heftig einen Elfmeter. Am Schluss sicherte sich der FC Hand in Hand Werker Lendorf mit diesem 2:2 gegen den ATUS Ferlach trotz Unterzahl einen Zähler.

Splitter

Lendorf-Trainer Christoph Morgenstern sah nach dem Spiel noch Gelbrot.

Stimme zum Spiel

Florian Pingist (Lendorf, Mittelfeld): "Ich denke schon, dass wir uns den Sieg in dieser kampfbetonten, intensiven Partie verdient hätten. Der Schiedsrichter hat unverständliche Entscheidungen getroffen."

Stats

Mit 36 Zählern aus 22 Spielen steht Ferlach momentan im Mittelfeld der Tabelle. Der Gastgeber verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Allerdings könnte Ferlach auf Rang drei vorrücken, wenn die Nachholspiele gewonnen werden.

Auf 15. Rang hielt sich der FC Lendorf in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die sechste Position inne. Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den neunten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, elf Remis und sieben Niederlagen hat Lendorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den FC Hand in Hand Werker Lendorf, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Nächster Prüfstein für den ATUS Ferlach ist auf gegnerischer Anlage der ASKÖ Köttmannsdorf (Mittwoch, 17:30 Uhr). Drei Tage später misst sich der FC Lendorf mit dem VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 2:2 (1:1)

56 Fabio Norbert Daxer 2:2

51 Lukas Jaklitsch 2:1

45 Sandro Christoph Morgenstern 1:1

13 Lukas Jaklitsch 1:0

