Erfolgsserie von Austria Klagenfurt Amat. hält weiter an

Details Sonntag, 16. April 2023 21:17

Für den ASKÖ Gmünd gab es in der Partie gegen SK Austria Klagenfurt Amateure, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der zweite Treffer fiel zwar spät, zeichnete sich aber eher ab, als der Ausgleich der Oberkärntner. Schon im Hinspiel hatte Gmünd die Oberhand behalten und einen 1:0-Erfolg davongetragen.

Defensivtaktik von Gmünd hält lange- aber nicht lange genug

Die Spielcharakteristik ist schnell erklärt: Auf der einen Seite die Austria mit klarem spielerischem Übergewicht, dominant und auch Chancen generierend. Auf der anderen Seite Gmünd, das zeitweise mit sechs Mann hinten drinnen stand und darauf bedacht war, keinen Treffer zu kassieren. Nach vorne vielleicht mal über einen Standard zu kommen.

38 Minuten ging das gut. Dann brachte Moritz Berg die Austria Klagenfurt Amat. nach vorn. Ein wunderschöner Treffer über viele Stationen, selbst im 16er wurde noch zweimal gepasst. Schön zum Anschauen, der Jubel berechtigt. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aber wohlverdient aus.

Alle drei Wechselspieler an der Entscheidung beteiligt

Das Match glich der ersten Hälfte. Klare Überlegenheit der Austria, Gmünd mit großen Offensivproblemen. De facto endgültig verloren war das Match für den ASKÖ Gmünd in der 75. Minute, als Dominik Markus Oberwinkler mit der Ampelkarte vom Feld flog. In der 82. Minute entschied sich das Austria-Trainerduo Schellenberg/Pavicevic zu einem Dreifachtausch, Tristan Schoppitsch, Bego Kujrakovic & Ishak Osmanovic kamen auf den Platz, keiner älter als 18.. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Ishak Osmanovic für einen Treffer sorgte (92.). Das Schicksal wollte es so, dass alle drei Teenager an diesem Treffer beteiligt waren. Schließlich strich SK Austria Klagenfurt Amateure die Optimalausbeute gegen Gmünd ein.

Stimme zum Spiel

Nenad Pavicevic (Trainer Austria): "Das war jetzt unser vierter Sieg in Serie. Vom Gegner kam heute nicht viel, aber wir wissen ja alle, was passieren kann, wenn die Führung nur ganz knapp ist."

Stats

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Austria Klagenfurt Amat. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück von SK Austria Klagenfurt Amateure ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 28 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Austria Klagenfurt Amat. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und acht Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist SK Austria Klagenfurt Amateure so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In der Tabelle liegt der ASKÖ Gmünd nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Mit nur 20 Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der Kärntner Liga. Sechs Siege, acht Remis und zehn Niederlagen hat Gmünd derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für den ASKÖ Gmünd nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Am kommenden Freitag trifft Austria Klagenfurt Amat. auf den SV M&R Feldkirchen, Gmünd spielt tags darauf gegen den KAC 1909.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – ASKÖ Gmünd, 2:0 (1:0)

92 Ishak Osmanovic 2:0

38 Moritz Berg 1:0

