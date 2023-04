Geburtstagskind Kohlmaier hält Elfer, Walker trifft im Doppelpack!

Details Sonntag, 23. April 2023 12:34

Der VST Völkermarkt steckte gegen den FC Lendorf eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Entscheidend dafür war ein früher Doppelpack von Innenverteidiger Thomas Walker und ein gehaltener Elfer von Schlussmann Lukas Kohlmaier. Mit Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Zwei Goals, zwei Rote Karten und ein Elfer. In den Anfangsminuten gings rund!

Wer an diesem Samstag Lendorf vs VST anschauen wollte und nur 10 Minuten Verspätung aufwies, hatte die Schlüsselszenen des Spiels schon verpasst. Die Hauptakteure waren in den ersten Minuten Mittelfeldrackerer Florian Pingist und Innenverteidiger Thomas Walker. Ersterer lieferte via Freistoß und 2. Ball beim Corner punktgenaue Vorlagen, Zweiterer stand zweimal goldrichtig und traf per Fuß und Kopf. Walker machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des FC Hand in Hand Werker Lendorf perfekt (2./7.).



Als ob zwei Tore nicht genug Pfeffer für die Startphase wären, gerieten Mario Zagler und Tevz Nabernik kurz danach nicht nur verbal aneinander. Schiedsrichter Marco Schlacher verwies beide des Feldes, gespielt waren noch nicht einmal 10 Minuten. Der Schiedsrichter entschied aber in dieser Situation obendrein auf Elfmeter für Völkermarkt. Nachdem sich die Mütchen kühlten, lautete das Duell also Anze Pisek gegen Lukas Kohlmaier. Der Schlussmann, der an diesem Tag den 35. Geburtstag feierte, hielt den Strafstoß und infolgedessen die Zwei-Tore Führung von Lendorf. Einige Minuten später glänzte er erneut mit einer Großtat. Ganz schön viel bekamen die 220 Zuschauer also geboten und noch war die erste Halbzeit nicht gelaufen. Michael Morgenstern trifft die Stange, Christian Wernisch, staubt zum 3:0 für den FC Lendorf ab (35.).

Lendorf bringt den Vorsprung sicher heim, verschießt dabei einen Elfmeter

Die Gäste bekamen in den zweiten 45 Minuten nur noch wenige Möglichkeiten, gaben sich nicht direkt auf, blieben aber den letzten Biss schuldig. So dominierten die Oberkärntner beinahe nach Belieben, leisteten sich den Luxus einen Elfmeter zu verschießen. Christian Wernisch scheitert an Florian Zitterer, der somit wenigstens ein persönliches Highlight mitnehmen kann. Lendorf brachte den Sieg souverän nach Hause und hat sich nun im Tabellenmittelfeld festgesetzt.

Stimme zum Spiel



Florian Pingist (FC Lendorf): „Nicht unser bestes Spiel gewesen, aber trotzdem ein verdienter Sieg, der enorm wichtig war.“



Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Nach der schnellen Führung hochverdienter Heimsieg der uns etwas Luft verschafft, wir gehen jetzt natürlich voll motiviert ins Derby.“



Stats

Nachdem der FC Hand in Hand Werker Lendorf die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzen die Gastgeber aktuell den sechsten Rang. Nach vier sieglosen Spielen ist Lendorf wieder in der Erfolgsspur.

Völkermarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim VST Völkermarkt etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte Völkermarkt.

Mit diesem Sieg zog der FC Hand in Hand Werker Lendorf am VST Völkermarkt vorbei auf Platz neun. Völkermarkt fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Während der FC Lendorf am nächsten Freitag (19:21 Uhr) beim SV Spittal/Drau gastiert, duelliert sich der VST Völkermarkt am gleichen Tag mit SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – VST Völkermarkt, 3:0 (3:0)

35 Christian Wernisch 3:0

7 Thomas Walker 2:0

2 Thomas Walker 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei