Der Papa gewinnt gegen den Sohnemann

Details Sonntag, 23. April 2023 13:58

Austria Klagenfurt Amat. trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Feldkirchen davon. Es war ein Arbeitssieg für die Jungvioletten, der fünfte volle Erfolg in Serie. Den Goldtreffer erzielte Josip Pejic für die Truppe von Nenad Pavicevic, der damit knapp seinen Sohn Nikola im Jersey von Feldkirchen besiegt.

Ein besonderes Spiel für Nenad Pavicevic

Der gemeinsam mit Wolfgang Schellenberg agierende Austria-Trainer lebt in Feldkirchen, kennt die Truppe gut, Sohn Nikola befindet sich dort in der Stammformation. „Es war schon ein besonderes Spiel für mich“, erzählt er nach den 90 Minuten, „das Gefühl war ein anderes, als gegen den weiteren Mitbewerb.“ Außerdem will er, dass Feldkirchen die Liga hält. Das musste aber mal hintenan stehen.

Feldkirchen rührt vorerst erfolgreich den Beton an

Die Tiebelstädter setzten vor 200 Fans auf eine defensive Taktik, überließen dem Favoriten aus der Landeshauptstadt weitgehend das Feld. Nicht ganz ohne Erfolg, so richtig zwingend konnte die Austria vorerst nicht auftreten. Feldkirchen selbst versuchte über Konter offensive Akzente zu setzen, insbesondere über Raphael Regenfelder. Die Defensivreihen der Violetten passten aber auf. Zur Halbzeit war die Partie daher torlos.

Josip Pejic mit Traumtor zum Sieg, den Köstenbauer mit Supersave festhält

Feldkirchen-Trainer Michael Lattacher hatte noch keine Veranlassung, vom Spielplan abzurücken. Die schon seit gefühlten Ewigkeiten sieglosen Feldkirchner machten der Austria weiter das Leben schwierig. Stets stand ein Fuß oder Torso eines Feldkirchner Abwehrspielers im Weg. Aber dann kam die folgenschwere 70. Minute: Josip Pejic findet etwa aus 20 Metern Zeit und Raum für einen Abschluss. Sein Schuss passte genau in die Kreuzecke, keine Chance für den ansonsten ausgezeichnet haltenden Hans Thamer.

Nun musste Feldkirchen mehr für das Spiel tun, durch die sich öffnenden Räume fand die Austria den Matchball nach großartiger Vorarbeit durch Pejic durch Mateusz Cichon vor. Der scheitert aber im Strafraum unbedrängt an Thamer. Das wurde beinahe noch bestraft. Feldkirchen, in 90 Minuten ohne echte Torchance agiert verstärkt mit hohen Bällen, einen konnte der Angriff verarbeiten und zu Tiffner in die Mitte bringen. Der Angreifer scheitert aus fünf Metern per Kopf am Reflex von Austria-Keeper Marcel Köstenbauer. Das war ein Unhaltbarer, den er nach 90 Minuten keinerlei Beschäftigung hier rausfischte und wurde entsprechend von den Kameraden geherzt. Es blieb beim 1:0 für die Gäste.

Stimme zum Spiel

Nenad Pavicevic (Trainer Austria Klagenfurt): „Da sind wir über 90 Minuten klar besser und am Ende dürften wir uns über ein 1:1 nicht beschweren. Kompliment aber auch an Feldkirchen. Wenn sie diesen Auftritt in den nächsten Runden wieder bringen, dann wird es bald wieder mit einem Sieg klappen.“

Stats

SV Feldkirchen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhren die Gastgeber

bisher ein. Durch diese Niederlage fällt der SV M&R Feldkirchen in der Tabelle auf Platz 14 zurückSV Feldkirchen verbuchte insgesamt sechs Siege, neun Remis und zehn Niederlagen.

SK Austria Klagenfurt Amateure behauptet nach dem Erfolg über den SV M&R Feldkirchen den zweiten Tabellenplatz. Mit nur 28 Gegentoren stellt Austria Klagenfurt Amat. die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute SK Austria Klagenfurt Amateure die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gast 14 Siege, drei Remis und kassierte erst acht Niederlagen.

Der SV Feldkirchen verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden. Austria Klagenfurt Amat. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für SV Feldkirchen ist der KAC 1909 (Freitag, 19:09 Uhr). SK Austria Klagenfurt Amateure misst sich am selben Tag mit dem SV St. Jakob im Rosental (18:15 Uhr).

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – SK Austria Klagenfurt Amateure, 0:1 (0:0)

70 Josip Pejic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei