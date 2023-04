Nächster Auswärtssieg! Ferlach bleibt die Nummer 1 in der Fremde!

Details Sonntag, 23. April 2023 14:16

Der ATUS Ferlach erreichte einen weitgehend ungefährdeten 2:0-Erfolg bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c und festigt somit seinen Ruf als Auswärtsmacht. Ferlach hat alle Erwartungen erfüllt und vergab viele Chancen zu einem höheren Erfolg darunter einen Elfmeter. Die Gäste waren beim 2:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Der dritte Sitzer lässt das Netz doch noch zappeln

Die ATUS Ferlach startete mit Nachdruck, ließ die 3. Mannschaft vom WAC kaum ins Spiel kommen. Klar drückend, gab es dann in der 25. Minute nach Foul an Tobias Schaflechner (Torraub) die große Chance auf die verdiente Führung. Alexander Hautz hält aber den Elfmeter von Stephan Bürgler.

Wenig später bekam Hannes Schwarz den Ball 1. Reihe fußfrei vor Hautz serviert, wieder blieb der Keeper Sieger, hielt den WAC im Spiel. Der gescheiterte Hannes Schwarz besserte seinen Fehler aber aus, traf zum hochverdienten1:0 (39.). Davor lief der Ball über sechs Stationen zum freistehenden Offensivmann, der in die lange Ecke vollendete. Der ATUS Ferlach führte zur Halbzeit knapp aber verdient mit einem Tor Vorsprung.

Endgültige Entscheidung durch Teenager-Trio

Die Lavanttaler Youngster waren an diesem Samstag-Nachmittag nicht in der Lage Druck aufzubauen. Ferlach-Keeper Florian Heindl musste erst in der 75. Minute erstmals eingreifen und richtig gefährlich war die Situation auch nicht. Anders die Büchsenmacher, die gut und gerne ein halbes Dutzend Großchancen verjuxten. Ohne Konsequenzen.

Trotz des engen Spielstands schenkte Ferlach-Trainer im Finish dem Teeanger-Kleeblatt Christopher Binder, Benjamin Male & Denny Mujagic das Vertrauen. Diese dankten ihm mit einer Co-Produktion zum entscheidenden 2:0 in der 91. Minute. Denny Mujagic schloss die Aktion ab. Am Ende verbuchte Ferlach gegen SG St. Andrä/WAC Juniors 1c einen sicheren Sieg.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer ATUS Ferlach): „Wir liegen in der Auswärtstabelle bei einem Spiel weniger voran. Es läuft bei uns derzeit."

Stats

58 Gegentreffer hat St. Andrä/WAC Juniors 1c mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Kärntner Liga. Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. S In neun ausgetragenen Spielen kam SG St. Andrä/WAC Juniors 1c in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der ATUS Ferlach behauptet nach dem Erfolg über St. Andrä/WAC Juniors 1c den fünften Tabellenplatz. Elf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Ferlach momentan auf dem Konto. Der ATUS Ferlach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag tritt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c beim VST Völkermarkt an, während Ferlach einen Tag später den ASKÖ Gmünd empfängt.

Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – ATUS Ferlach, 0:2 (0:1)

91 Denny Mujagic 0:2

39 Hannes Marcel Schwarz 0:1

