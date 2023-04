Ogradnig erledigt mit Triplepack Landskron

Details Sonntag, 23. April 2023 15:08

Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für den SV St. Jakob/R. vom Auswärtsmatch bei Landskron in Richtung nahe Heimat. St. Jakob/R. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen nur selten außer Frage stehenden Dreier. Bereits im Hinspiel sahen die Zuschauer viele Treffer. 3:3 trennten sich die Teams.

Die Gäste treffen zweimal aus dem Spiel, Landskron aus einem Elfer

In der sechsten Minute ging der SV St. Jakob im Rosental in Front. Traumpass von Marco Koller durch die Abwehr, Thomas Ogradnig geht auf und davon und bezwingt Tormann Martin Koller. Die 450 Fans, vorwiegend im Lager der Heimischen anzutreffen, stockten die Gesänge. Aber der Ausgleich erfolgte recht kurze Zeit später, Igor Kondic verwertet einen Foulelfer (9.), aus Sicht der Elf von Bernhard Seebacher war alles wieder im Lot.

In der folge baute St. Jakob eine Dominanz auf, insbesondere Christoph Omann vergab vielversprechende Chancen zur neuerlichen Führung. Raimund Valtiner hatte in der 28. Minute sein Visier besser eingestellt und traf nach Vorarbeit von Omann und Ogradnig. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des SV St. Jakob/R. in die Kabine.



Ogradnig-Festspiele und ein Slapstick-Eigentor

Landskron kam verbessert aus den Kabinen, außer Halbchancen schaute dabei aber nichts Zählbares heraus. Die Gäste zeigten es besser vor: Manuel Guggenberger mit einem Superpass und Ogradnig schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.).

Einmal kam Landskron noch zurück, nach einem kuriosen Eigentor von Wolfgang Sereinig. Dem ging ein kommunikatives Missverständnis mit Torhüter Christopher Altmann vor, sodass der Verteidiger in das eigene Netz einnickte (78.). Die Slapstickeinlage der beiden Akteure blieb folgenlos, da Ogradnig in der 81. Minute, wiederum nach sehenswerter Vorarbeit seinen Triplepack schnürte und diesmal wusste weder Landskron noch die eigene Defensive eine „Antwort“. Am Schluss gewann St. Jakob/R. gegen SC Landskron.

Stimme zum Spiel

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): „Wir hatten das Spiel fast immer im Griff. Über das völlig unnötige Eigentor kann ich heute schon wieder lachen. Am Platz war es ärgerlich, so bringt man einen Gegner wieder ins Spiel.“

Stats

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt die Heimmannschaft den zehnten Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat SC Landskron momentan auf dem Konto. Die Lage von Landskron bleibt angespannt. Gegen den SV St. Jakob im Rosental musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für den SV St. Jakob/R. ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Offensivabteilung von St. Jakob/R. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 52-mal zu. Zwölf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der SV St. Jakob im Rosental derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV St. Jakob/R. zu besiegen.

Während SC Landskron am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim SK Maria Saal gastiert, steht für St. Jakob/R. einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SK Austria Klagenfurt Amateure auf der Agenda.

Kärntner Liga: SC Landskron – SV St. Jakob im Rosental, 2:4 (1:2)

81 Thomas Ogradnig 2:4

78 Eigentor durch Wolfgang Michael Sereinig 2:3

67 Thomas Ogradnig 1:3

28 Raimund Valtiner 1:2

9 Igor Kondic 1:1

6 Thomas Ogradnig 0:1

