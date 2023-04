ATSV Wolfsberg gelingt Überraschung gegen den ASK!

Details Samstag, 29. April 2023 18:31

ATSV Wolfsberg übersteht erste Druckperiode und geht in Führung

In den ersten 15 Minuten sah man deutlich, warum der ASK die Tabelle anführt. Die Elf vom (gesperrten) Trainer Dietmar Thuller baute viel druck auf und war fast durchwegs im Besitz des Arbeitsgeräts. Allerdings konnte die Heimmannschaft die Luken hinten dicht halten, zu zwingenden Chancen kam der ASK noch nicht. Jeder Standard war dennoch brandgefährlich.

Dann kam der große Auftritt von Maximilian Sorger. Nach einem Pass in die Tiefe setzt er sich gegen zwei Mann durch und spitzelt den Ball unter Bernhard Nössler zur überraschenden Führung ins Netz! Kurz vor der Pause hatte der ATSV die große Chance auf das 2:0, Max Stoni vergab allerdings.

Wieder kassiert ATSV Wolfsberg den Ausgleich, diesmal gibt es aber ein Happyend

Die Lavanttaler konnten in dieser Spielzeit zahlreiche Führungen nicht über die Ziellinie bringen und erwiesen sich vorwiegend nach dem Seitenwechsel als fehleranfällig.So auch gegen den Tabellenführer. Eine vermeidbare Ecke und bei der direkten Ecke von Niko Maric sah Keeper Johannes Wulz nicht ganz glücklich aus. Er rettete dafür kurz darauf in extremis, vereitelte eine Gästeführung.

ATSV Wolfsberg erlangte wieder Kontrolle über das Geschehen. Der Lohn stellte sich mit der Führung zum 2:1 ein. Ecke Andraz Paradiz, der bekommt nochmals den Ball und seine exakte Flanke findet den Kopf von Max Stoni, der in unnachahmlicher Manier zum 2:1 in die Maschen setzt. Die Schlussoffensive überstand ATSV Wolfsberg dann mit dem Glück des Tüchtigen. Der Tabellenführer war erstmals im Frühjahr geschlagen und die Freude groß.

Stimme zum Spiel

Mario Romac (Trainer ATSV Wolfsberg): "Vor dem Spiel wollte ich nichts von einem Freispiel hören und wir haben gezeigt, das Potenzial zu besitzen, auch die Topteams zu bezwingen."

Stats

Durch den Erfolg rückte Wolfsberg vorläufig auf die 15. Position der Kärntner Liga vor. Die Stärke des ASCO ATSV Wolfsberg liegt in der Offensive – mit insgesamt 48 erzielten Treffern. Sieben Siege, sechs Remis und zwölf Niederlagen hat der ATSV Wolfsberg momentan auf dem Konto.

ASK Klagenfurt verbuchte insgesamt 15 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt Wolfsberg beim SV Hirter Kraig an, während ASK Klagenfurt zwei Tage später den ASKÖ Köttmannsdorf empfängt.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – ASK Klagenfurt, 2:1 (1:0)

76 Marcel Maximilian Stoni 2:1

47 Niko Maric 1:1

32 Maximilian Sorger 1:0

