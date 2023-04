Oberkärntner Derby als Werbung für den Fußball!

Details Samstag, 29. April 2023 18:43

Im Spiel SV Spittal/Drau gegen Lendorf trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Es war ein Fußballfest für Fans und Spieler gleichermaßen. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Spittal/Drau ausgegangen.

„So was würde ich gerne jede Woche haben!“

Gäste-Trainer Christoph Morgenstern zeigte sich geflasht von der Atmosphäre im Goldeckstadion. Das war keineswegs nur das Werk der Heimfans, auch der Lendorfer Anhang zeigte sich mit Trommeln und Bengalos prächtig aufgelegt. Die waren schon bald vollends aus dem Häuschen, als Christian Kautz das schnelle 1:0 für den FC Hand in Hand Werker Lendorf erzielte.Er nützte dabei eine Unachtsamkeit der Spittaler Hintermannschaft aus.

Danach war Lendorf, insbesondere über Christian Wernisch dem 2:0 näher als Spittal dem Ausgleich. Die Heimischen konnten aber noch zeigen, was in ihnen steckt. In der 33. Minute schloss Samuel Müllmann eine gute Kombination zum Ausgelich a . Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.



Spittal und Lendorf schießen jeweils ein Treffer zum gerechten Remis

Das Spiel verlor in der 2. Hälfte nichts an Rasse und Intensität. Die rund 1200 Zuschauer wurden bis zum Schlusspfiff gut unterhalten bzw. bewerkstelligten das selbst. Spittal/Drau stellte das 2:1, wieder durch Samuel Müllmann sicher (62.). Diesmal traf der BORG-Schüler per Kopf nach einer Ecke. Für das 2:2 von Lendorf zeichnete Michael Morgenstern, der nächste BORG-Pennäler verantwortlich (78.). Ein Traumtor mit einem unwiderstehlichen Haken eingeleitet und mit gefühlvollem Abschluss. Schließlich gingen der SV Spittal/Drau und der FC Hand in Hand Werker Lendorf in einem echten Fußballfest mit einer Punkteteilung auseinander.



Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer Lendorf): „Es war ein großartiges Spiel beider Teams. Ich bekam sogar Whats-App-Nachrichten von Fans, die mir für die Truppe dankten!“

Stats

Spittal/Drau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Spittal/Drau stets gesorgt, mehr Tore als Spittal/Drau (60) markierte nämlich niemand in der Kärntner Liga. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Spittal/Drau insgesamt nur sieben Zähler.

Die Leistungssteigerung des FC Lendorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Lendorf einen deutlich verbesserten fünften Platz vor den weiteren Spielen einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Der FC Hand in Hand Werker Lendorf führt mit 33 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nur einmal ging der FC Lendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Lendorf verbuchte insgesamt sieben Siege, zwölf Remis und sieben Niederlagen. 13 Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Spittal/Drau momentan auf dem Konto.

Der SV Spittal/Drau gibt am Samstag seine Visitenkarte bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c ab. Der FC Hand in Hand Werker Lendorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 12.05.2023, beim ASCO ATSV Wolfsberg an.

Kärntner Liga: SV Spittal/Drau – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 2:2 (1:1)

78 Michael Morgenstern 2:2

62 Samuel Muellmann 2:1

33 Samuel Muellmann 1:1

7 Christian Kautz 0:1

