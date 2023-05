Landskron wieder auf der Siegerstraße zurück!

Details Sonntag, 30. April 2023 20:00

Der SK Maria Saal kassierte gegen Landskron eine herbe 0:4-Klatsche. Damit setzten die Villacher einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Hinspiel hatte SC Landskron knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen.

Landskron ist eines der unberechenbarsten Teams in der Liga. Zuletzt gab es zwei Pleiten für die Elf von Bernhard Seebacher, in Maria Saal einen glänzenden Sieg. Geholfen hat da sicher auch die Rückkehr von Nemanja Lukic, der aus tragischen Gründen in der Heimat weilte, seine Schwester ist verstorben.

Führung zum günstigen Zeitpunkt

Lange deutete wenig auf einen Kantersieg von Landskron hin, Maria Saal hatte insbesondere durch Marco Pirker selbst eine riesige Chance zur Führung. Seitens Landskron konnte David Enzi eine dicke Möglichkeit nicht zum Treffer nützen.

Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Markus Ulbing das 1:0 für den Gast sicher (39.). Das Tor fiel aus Landskron-Sicht etwas glücklich, Torhüter Manuel Jachs sah dabei nicht gut aus. Zur Pause war Landskron im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.



Lukic als entscheidender Faktor

In der 47. Minute brachte Nemanja Lukic das Netz für SC Landskron zum Zappeln, nachdem er sich im 16er durchgesetzt hatte. Ulbing legte in der 71. Minute zum 3:0 für Landskron nach. Kurz davor vernebelte er eine 1000er-Chance, konnte den Lapsus ausbessern. Damit war der Kas gegessen, die Punkte für die Auswärtself eingesackt. Christian Wilpernig besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SC Landskron (73.). Schlussendlich reklamierte Landskron einen Sieg in der Fremde für sich und wies Maria Saal mit 4:0 in die Schranken.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Eine geschlossen überzeugende kämpferische Leistung meiner Mannschaft.“

Stats

Mit zehn Siegen weist die Bilanz von Landskron genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des SK Maria Saal. Nach der Niederlage gegen SC Landskron ist Maria Saal aktuell das defensivschwächste Team der Kärntner Liga. Landskron setzte sich mit diesem Sieg vom SK Maria Saal ab und nimmt nun mit 35 Punkten den neunten Rang ein, während Maria Saal weiterhin 31 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Während der SK Maria Saal am nächsten Samstag (17:00 Uhr) beim SVG Bleiburg gastiert, steht für SC Landskron einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SK Austria Klagenfurt Amateure auf der Agenda.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SC Landskron, 0:4 (0:1)

73 Christian Wilpernig 0:4

71 Markus Ulbing 0:3

47 Nemanja Lukic 0:2

39 Markus Ulbing 0:1

