Nach 13 sieglosen Spielen! SV Feldkirchen stoppt Talfahrt

Details Samstag, 06. Mai 2023 20:14

Durch ein 1:0 holte sich der SV Feldkirchen in der Partie gegen Ferlach drei Punkte. Die wurden gefeiert wie eine Meisterschaft, kein Wunder, datierte der letzte Sieg aus dem Oktober des Vorjahres. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 1:1 remis gespielt.

Ein Elfmeter für das Goldtor

Feldkirchen, in den vergangenen Wochen gebeutelt und nicht von Fortune gesegnet, konnte die bekannt auswärtsstarken Ferlacher erstaunlich unter Kontrolle halten. Als dann in der 20. Minute Martin Hinteregger mit einem Energieanfall in den Strafraum vorrückt, wird er von den Füßen geholt. Der daraus folgende Elfer war nicht unumstritten, aber Josef Hudelist ließ sich in der 21. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den SV M&R Feldkirchen. Die Heimischen konnten den Vorsprung ohne große Bauchschmerzen in die Kabine retten.

Thamer hält die Punkte zum frenetisch gefeierten Sieg fest

Die extrem fitten Gäste erhöhten in der zweiten Hälfte die Schlagzahl, kein Wunder für die ATUS geht es ja noch um einen ÖFB-Cup-Startplatz, Niederlagen werfen die Elf von Mario Verdel zurück. Etwas zurückgezogener agierten auch die Heimischen, auf Kontermöglichkeiten lauernd. Davor musste aber Keeper Hans Thamer entscheidend eingreifen, der mit einem Supersave einen Schuss von Hannes Schwarz vom 16er entschärft. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Edin Avdic das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Gastgeber brachten am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Sehr zur Freude ihrer Fans, wo der Nachwuchs gar eine Choreografie zum Besten gab. Der erste Sieg seit Oktober wurde von allen wie eine Meisterschaft gefeiert.

Stimme zum Spiel

Michael Lattacher (Trainer Feldkirchen): "Dieser Sieg wird nach so viel Pech die Moral unglaublich anheben."

Stats

Nach diesem Erfolg steht der SV Feldkirchen auf dem 13. Platz der Kärntner Liga. Insbesondere an

vorderster Front kommt der SV M&R Feldkirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto von SV Feldkirchen gehen. Sieben Siege, zehn Remis und zehn Niederlagen hat der SV Feldkirchen derzeit auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SV Feldkirchen, der nach nunmehr 13 sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem SV M&R Feldkirchen zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Durch diese Niederlage fällt Ferlach in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die Gäste verbuchten insgesamt zwölf Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen. Der ATUS Ferlach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft der SV Feldkirchen auf den VST Völkermarkt, Ferlach spielt tags darauf gegen den SV St. Jakob im Rosental.

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – ATUS Ferlach, 1:0 (1:0)

21 Josef Hudelist 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei