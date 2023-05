Big Points für Maria Saal!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 15:56

Ein Tor machte den Unterschied – der SK Maria Saal siegte mit 2:1 gegen den SVG Bleiburg.Für die Domkicker ein bedeutungsvoller Erfolg über einen Tabellennachbarn. Schon im Hinspiel hatte Maria Saal die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Maria Saal geht 2:0 in Führung

Nach einer gewissen Abtastphase fanden die Gäste zusehends besser in das Geschehen hinein. Die bekannt gefährliche Offensivabteilung von Maria Saal tauchte immer öfter im Strafraum der Grenzstadtkicker auf. Die Gäste gingen durch Marco Paul Pirker in der 34. Minute in Führung. Dieser Führung ging ein toller Diagonalpass von Star Manuel Kerhe vor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Damjan Jovanovic das 2:0 zugunsten des SK Maria Saal (40.). Hier war der „zweite“ Kerhe, Alexander, einer der Assistgeber. Maria Saal ging mit einer Zweitore-Führung in die Kabine.

Der Anschlusstreffer brachte nichts mehr ein

Bleiburg reagierte mit Wechsel und Umstellungen. Die nicht immer sattelfeste Defensive von Maria Saal schonte die Nerven von Torhüter Manuel Jachs und hielt diesmal allen Angriffen stand. Einen Freistoß entschärfte Schlussmann Jachs hervorragend an die Latte. Aus dem Spiel heraus fanden die Heimischen kein Rezept für Großchancen.

Kurz vor Ultimo war noch Adnan Besic vom Elferpunkt zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Bleiburg verantwortlich (83.). Das genügte nicht mehr für eine zweite Luft im Finale. Am Ende verbuchte Maria Saal gegen die Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): „Dieser Sieg kam genau zur rechten Zeit. Mir gefiel insbesondere das Defensivspiel meiner Truppe.“

Stats

Durch diese Niederlage fällt der SVG Bleiburg in der Tabelle auf Platz 14 zurück. Acht Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen hat Bleiburg derzeit auf dem Konto. Gegen den SK Maria Saal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Leistungssteigerung von Maria Saal lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der SK Maria Saal einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 16 ab. Maria Saal macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. Mit erschreckenden 62 Gegentoren stellt der SK Maria Saal die schlechteste Abwehr der Liga. Zehn Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat Maria Saal momentan auf dem Konto.

Während Bleiburg am kommenden Samstag SC Landskron empfängt, bekommt es der SK Maria Saal am selben Tag mit ASK Klagenfurt zu tun.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – SK Maria Saal, 1:2 (0:2)

83 Adnan Besic 1:2

40 Damjan Jovanovic 0:2

34 Marco Paul Pirker 0:1

